Kawtef: Un agent commercial vide une caisse pour parier à One Xbet

Agent commercial de profession, O. Diouf en charge de la gestion d’un magasin de transfert d’argent, a puisé dans la caisse pour jouer à One Xbet.

Il a pris 1,5 million mille francs pour aller parier à One Xbet. Il a tout perdu. Et étant dans l’incapacité de rembourser, Diouf ferme boutique pour disparaître dans la nature. Son patron T. Niasse qui a constaté le trou a décidé d’entreprendre des recherches pour retrouver son employé O. Diouf. Et marchant dans la rue, Niass tombe net sur son employé O. Diouf. Alors aidé par quelques bonnes volontés, il conduit O. Diouf au Commissariat des Parcelles Assainies. L’agent commercial a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il est placé en garde à vue et déféré au parquet pour abus de confiance.