SOCOCIM: Un fils de l’ancien président Abdou Diouf nommé nouveau PCA

SOCOCIM a un nouveau Président du Conseil d’administration (PCA)! Il s’agit de Habib Diouf, fils de l’ancien Président Abdou Diouf. Selon Walfadjiri qui a donné l’information, il succède à Youga Sow, qui était en poste depuis mai 2023.

« La banquière de renom, Eveline Tall, intègre aussi le conseil d’administration en même temps que Eléonore Sidos, Malick Guèye et El Hadji Mamadou Seck qui devient le directeur général de Sococim industrie », renseigne actudakar visité par Senego.

Sococim Industries, qui a été fondée en 1948, est une entreprise cimentière sénégalaise implantée à Rufisque. C’est la plus grande cimenterie d’Afrique de l’Ouest. Elle est acquise par la Société Vicat en 1999.

En 2009, un nouveau four, d’une technologie Polysius de dernière génération, est mis en place à Rufisque et porte la capacité de production annuelle du groupe à plus de 3 millions de tonnes de ciment.