Énergie et développement : Malicounda franchit un cap avec un nouveau poste électrique

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) a inauguré un nouveau poste électrique à Malicounda, marquant une avancée significative dans l’amélioration de l’accès à l’énergie dans la région. Cette infrastructure stratégique permet une multiplication par dix de la puissance de l’électricité distribuée à Pointe Sarène, qui passe ainsi de 50 à 400 kilovoltampères (kVA).

Financé par la banque allemande KfW dans le cadre du Programme de promotion de l’efficacité énergétique et d’accès à l’énergie, ce projet représente un investissement de 37 milliards de francs CFA. Il s’inscrit dans une dynamique de modernisation du réseau électrique national, avec pour objectifs l’amélioration de la qualité et de la fiabilité de l’approvisionnement en électricité, ainsi que l’extension du réseau vers plusieurs localités avoisinantes.

En marge de cette mise en service, les responsables du projet ont rencontré les autorités locales et visité diverses institutions afin de mettre en lumière les bénéfices attendus de cette infrastructure pour les populations et les acteurs économiques. Cette initiative renforce ainsi les efforts déployés par l’État et ses partenaires pour garantir une électrification plus efficiente et durable sur l’ensemble du territoire national.

source : le soleil