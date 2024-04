CACC – Dames : La SOCOCIM perd d’entrée contre Litto Team Volley du Cameroun par 3 sets à 0

La SOCOCIM manque sa première sortie à la Coupe d’Afrique des Clubs Champions en s’inclinant lourdement ce vendredi. En effet, les filles du coach Amadou Séne ont été lourdement battues par les vaillantes Camerounaises de Litto Team Volley sur le score de 3 sets à 0. Grâce à cette défaite d’entrée, la Sococim est déjà en danger pour la suite de cette compétition, car une nouvelle défaite signifierait l’élimination.

La rencontre a été difficile pour la Sococim face à un adversaire solide qui a su prendre le contrôle du match en remportant tous les trois sets. Bien que Sococim ait bien réagi lors du premier set, cela n’a pas suffi pour éviter le revers, perdant logiquement sur le score de 25 à 22 pour le premier set.

Quant au second et au troisième set, ils ont été moins difficiles pour les Camerounaises par rapport au premier set où elles ont dû faire preuve de leur talent pour le remporter. Finalement, Litto Team s’impose par 25 à 18 dans les deux derniers sets. Il est essentiel que la Sococim présente un visage plus satisfaisant lors de sa prochaine sortie afin de se relancer et d’espérer continuer l’aventure aussi longtemps que nécessaire.

La deuxième sortie de la Sococim aura lieu ce samedi 27 avril contre les Algériennes de Bejaia à 15 heures.