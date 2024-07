Situation des structures de DIPE : La Directrice de l’ANPECTP ausculte ses services dans le Sénégal oriental.

La Directrice générale de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits ( ANPECTP) a entamé le 08 juillet dernier, une tournée auprès des structures de Développement intégré de la Petite Enfance (DIPE). Le périple a mené Mme Yaye Khadidiatou Djamil DIALLO à Tambacounda et à Kédougou, s’est terminé ce 12 juillet 2024.

La tournée a été l’occasion pour la Directrice de l’ANPECTP de partager les orientations et les perspectives du DIPE avec les autorités administratives (Gouverneurs, Préfets) ; territoriales (Maires) et scolaires (Inspecteurs d’Académie (IA), Inspecteurs de l’Education et de la Formation (IEF) et membres des Collectifs départementaux de la Petite Enfance (CODEPE).

Elle a aussi permis, à la Directrice générale de l’ANPECTP, de tenir une rencontre avec les acteurs locaux dans les coordinations régionales : représentants des Conseillères familiales, des Comités de gestion (CGE), des Associations de parents d’élèves (APE) et des Animateurs polyvalents bénévoles.

A la suite de ces rencontres d’échanges et partage, la Directrice générale a visité des structures DIPE (crèches, orphelinats, cases des tout-petits, écoles maternelles et garderies communautaires) et des chantiers (constructions de case des tout-petits et réhabilitations).

A Tambacounda, Mme Yaye Khadidiatou Djamila DIALLO, Directrice générale de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits, a rencontré les autorités administratives, territoriales et académiques de Tambacounda. Démarrée à la Gouvernance, la première étape de la tournée s’est poursuivie à la Préfecture, à la Mairie, à l’Inspection d’Académie et à l’Inspection de l’Education et de la Formation.

Dans la capitale du Sénégal oriental, la situation du Développement intégré de la petite enfance (DIPE) se porte bien. Avec un taux brut de préscolarisation (TBPS) qui a enregistré un bond significatif, à partir de 2018, passant de moins de 12 % à 19,6% en 2023, égalant le TBPS national. Des performances enregistrées aussi grâce au développement des modèles communautaires de prise en charge des tout-petits avec l’appui du Projet Investir dans les Premières Années pour le Développement Humain au Sénégal (PIPADHS).

Cependant, des défis sont à relever au niveau de la région, notamment, la résorption des structures DIPE sous abris provisoires, la généralisation des cantines, la formation du personnel d’encadrement, le renouvellement des Comités de gestion, la sensibilisation pour développer l’appui des collectivités territoriales au niveau du DIPE, ont été abordés lors des échanges.

La seconde étape de la tournée a été consacrée à la visite de l’orphelinat Edeukeur (« Solidarité » en bassari), « Keur Yaye Djirim », fondé par Mme Géraldine BIDIAR, accueillant des enfants âgés de 0 à 16 ans. En consacrant sa première visite de structures DIPE, la Directrice générale de l’ANPECTP a tenu à souligner les actions qu’elle compte consacrer à la prise en charge des jeunes enfants âgés de 0 à 3 ans non révolus, au niveau des crèches, orphelinats et pouponnières, suite au décret confiant leur prise en charge à l’Agence.

La Case des Tout-Petits de Médina Coura a ensuite accueilli la délégation de l’ANPECTP où les acteurs ont fait part de leurs attentes à la Directrice générale pour l’amélioration de leurs conditions de travail. La visite des sdipe s’est achevée à la crèche communautaire de Tamba dont la réception est prévue avant début octobre 2024.

Après l’étape de Tambacounda, les départements de Bakel et de Goudiry ont accueilli la Directrice générale de l’Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits (ANPECTP), Mme Yaye Khadidiatou Djamila DIALLO, le mardi 09 juillet 2024. Dans ces départements, les rencontres avec les autorités administratives, territoriales et académiques ont permis de relever certaines contraintes notées dans le sous secteur de la Petite enfance.

Les Préfets de Bakel, de Goudiry et le Sous préfet de Bala ont tour à tour accueilli la Délégation de l’ANPECTP qui s’est ensuite entretenu, avec les Maires de Bakel, Goudiry, Bala, Kothiary, ainsi que les Inspecteurs de la Formation et de l’Education de ces départements.

A Bakel, l’école maternelle Elisabeth Ndiaye, la Case des Tout-Petit (CTP) de Bakel, en chantier, construite par le PIPADHS et la CTP de Kidira ont été visitées par la délégation, en présence des acteurs de la petite enfance et du Secrétaire général de l’IEF, après avoir rencontré le Préfet et le Maire de Goudiry. A Goudiry, la CTP de Tabading, en chantier, construite par le PIPADHS, a été visitée, en présence du Maire, la crèche de Balla. Lors de cette visite, le Sous-Préfet et son Adjoint, ont tenu à accompagner la Directrice générale de l’ANPECTP et la délégation durant toute l’activité, après les avoir reçu à la Sous Préfecture.

Après avoir été reçue par l’édile de la localité à la Mairie, La CTP de Kothiary, a ensuite été visitée, suivie d’une rencontre avec les acteurs du sous secteur. La tournée nationale de visites de structures DIPE a permis à la Directrice générale de faire un plaidoyer auprès des différentes autorités pour une synergie des interventions en faveur du développement de la petite enfance.

A Koumpentoum, la Directrice de l’ANPECTP a visité les CTP de Bamba Thialene et de Ndoga Babacar, en chantier, construites par le PIPADHS. Au terme de la visite, un point de presse a été tenu en présence du Gouverneur, il a permis à Mme Yaye Khadidiatou Djamil DIALLO de faire un premier bilan d’étape de la tournée, au niveau de la région de Tambacounda.