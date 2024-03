Sénégal vs Gabon : Thierry Mouyouma publie sa liste sans Pierre-Emerick Aubameyang.

Ce vendredi, le sélectionneur des Panthères, Thierry Mouyouma a dévoilé la liste tant des 26 joueurs convoqués pour le match amical opposant le Gabon au Sénégal, programmé le 22 mars à Amiens. Cette annonce met en lumière l’absence notable de l’attaquant de l’Olympique de Marseille en grande forme.

Malgré des performances éblouissantes avec 21 buts et 8 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Olympique de Marseille cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang ne figure pas sur la liste de Thierry Mouyouma pour affronter les champions d’Afrique de 2022, le Sénégal. L’absence de l’attaquant vedette soulève des interrogations quant à la stratégie du sélectionneur ou à d’éventuels désaccords en coulisses. C’est le troisième rassemblement consécutif auquel il manque, et tout porte à croire que cela ne résulte pas de critères sportifs. « L’international gabonais a des droits et des devoirs. Et le premier devoir d’un international est de se rendre au lieu de regroupement et de faire constater sa maladie ou sa blessure. Ce qui n’a pas été fait par Pierre-Emerick (en octobre dernier, ndlr). Dans ce cas, l’équipe nationale étant au-dessus des hommes que nous sommes, ça rentre un peu dans le cadre disciplinaire », expliquait Mouyouma en décembre. Toutefois, cette liste présente les cadres habituels tels que Bruno Ecuele Manga, Aaron Appindangoye, Mario Lemina, Guélor Kanga et Denis Bouanga.

