Sénégal vs Gabon : Un joueur renvoyé pour avoir hébergé sa famille (communiqué)

La délégation des Panthères, fraîchement débarquée en France pour des rencontres amicales notamment face au Sénégal, se trouve privée de l’un de ses éléments clés. Guélor Kanga, milieu de terrain évoluant à l’Étoile Rouge, a été évincé du rassemblement par décision du sélectionneur Thierry Mouyouma et de son équipe technique.

Le communiqué officiel, relayé via la page Facebook de la sélection, éclaire les raisons derrière cette exclusion. « En ralliant la sélection nationale à Paris, pour les deux matchs amicaux internationaux contre le Sénégal et le Congo, le milieu de terrain s’est rendu coupable d’un geste indécent pour le staff technique », précise-t-il. Le geste en question ? Guélor Kanga a été surpris en train de loger son frère, accompagné de son épouse, dans le même hôtel que celui réservé aux Panthères. Une proximité jugée inacceptable par le staff, déterminé à rompre avec les pratiques passées et à instaurer une nouvelle culture de discipline au sein de l’équipe.

Malgré le statut de capitaine attribué à Guélor Kanga en raison de son expérience et de son influence au sein du groupe, aucune indulgence n’a été accordée. Le sélectionneur Thierry Mouyouma et son staff voient en cet incident une violation flagrante des principes disciplinaires établis depuis leur prise de fonction. « Cet écart de comportement s’éloigne des exigences disciplinaires mises en place pour garantir la cohésion d’un groupe avec un traitement équitable », affirme le communiqué.

En conséquence, Guélor Kanga a été contraint de quitter le rassemblement et de retourner à son club, le privant ainsi de participation aux matchs amicaux prévus en France contre le Sénégal programmé vendredi puis face au Congo calé lundi prochain. Même face à ses excuses, les lignes sont restées inchangées. « Les excuses de Kanga n’ont pas fait bouger les lignes dans la tanière », indique le communiqué.