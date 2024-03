Équipe nationale : Pape Faye nouveau sélectionneur des U17 du Sénégal, Lamine Diatta son adjoint

Dans la continuité des récentes évolutions à la tête des sélections nationales sénégalaises, Pape Ibrahima Faye prend les rênes de l’équipe des moins de 17 ans, succédant ainsi à Serigne Saliou Dia, nommé coach des moins de 20 ans dépuis quelques semaines.

Pape Ibrahima Faye, ancien entraîneur des moins de 15 ans, se voit confier la mission délicate de maintenir le niveau de l’équipe sénégalaise, récemment victorieuse de la CAN dans sa catégorie et atteignant les huitièmes de finale lors du dernier mondial. Aux côtés de lui, Lamine Diatta, ancien international sénégalais et membre de la génération dorée de 2002 en tant qu’adjoint, Lamine Thiare en tant que préparateur physique, et Samba Ndiaye en tant que coach des gardiens.

Ces décisions ont été officialisées à l’issue de la réunion du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football, marquant ainsi un nouveau chapitre cette sélection vainqueur de la CAN de cette catégorie en 2022.