Sénégal-Ghana : Une alliance stratégique pour la démocratie et le développement en Afrique de l’Ouest

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a récemment accueilli à Dakar le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, pour une rencontre stratégique axée sur le renforcement de la démocratie, la stabilité régionale et les échanges économiques entre les deux nations. Cette réunion, largement saluée par l’opinion publique, marque un tournant dans la coopération entre le Sénégal et le Ghana, deux piliers de la démocratie en Afrique de l’Ouest.

Lors de cet entretien, les deux chefs d’État ont exploré des pistes concrètes pour dynamiser les relations commerciales, notamment à travers la mise en œuvre de projets communs dans des secteurs clés comme l’agriculture, l’énergie et les infrastructures. Selon un communiqué officiel de la présidence sénégalaise, ils ont également convenu de promouvoir des mécanismes régionaux de sécurité pour contrer les menaces grandissantes dans la sous-région, y compris l’insécurité transfrontalière et les défis liés à l’extrémisme violent. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), Bassirou Diomaye Faye s’est réjoui de cette rencontre, déclarant : « Heureux d’avoir accueilli mon frère et ami John Dramani Mahama. Ensemble, nous réaffirmons notre engagement commun à renforcer la démocratie, la paix et la prospérité pour nos peuples. » Ces propos témoignent de la relation chaleureuse et fraternelle entre les deux dirigeants. Cette visite s’inscrit dans la continuité des engagements pris lors de la cérémonie d’investiture de John Dramani Mahama, à laquelle le président sénégalais avait assisté le 6 janvier dernier à Accra. En marge de cette cérémonie, les deux chefs d’État avaient déjà convenu d’œuvrer pour des initiatives bilatérales solides, symbolisant une vision commune pour l’avenir de l’Afrique de l’Ouest. Élu lors des élections du 7 décembre avec 56 % des suffrages, John Dramani Mahama a succédé à Nana Akufo-Addo, qui avait atteint la limite constitutionnelle de deux mandats. Son adversaire principal, Mahamudu Bawumia, candidat du gouvernement sortant, n’a pas pu contrer l’élan populaire qui a porté Mahama au pouvoir. Le nouveau président ghanéen a, dès son entrée en fonction, souligné sa volonté de renforcer les relations avec les pays voisins et d’investir dans la consolidation des institutions démocratiques. Sa rencontre avec Bassirou Diomaye Faye symbolise une vision partagée de la coopération panafricaine, où la solidarité régionale et le développement économique vont de pair. Cette première rencontre officielle entre les deux présidents a été saluée comme un modèle de diplomatie africaine proactive. Les experts estiment que le rapprochement entre le Sénégal et le Ghana pourrait ouvrir la voie à une coopération accrue dans le cadre de la CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) et du programme de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Les discussions ont également porté sur des projets d’échange culturel, scientifique et éducatif, visant à rapprocher davantage les peuples sénégalais et ghanéen. Ces initiatives devraient se concrétiser par des protocoles d’accord dans les mois à venir, témoignant d’une volonté réelle de transformer les discours en actions concrètes.