Fête de l’indépendance á Ziguinchor : Plus de 1 000 civils et 375 militaires attendus au défilé du 4 avril

À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal, Ziguinchor s’apprête à accueillir un défilé civilo-militaire d’envergure sur le Boulevard des 54 mètres. Plus de 1000 civils, 375 militaires, ainsi qu’une cinquantaine d’écoles et d’associations de jeunesse prendront part à cet événement, selon le Lieutenant-Colonel Clément Hubert Boucal, adjoint chargé des opérations à la zone militaire n°5 et responsable de l’organisation.

Les forces de défense et de sécurité (FDS), les établissements scolaires de tous niveaux, ainsi que les scouts ont multiplié les séances de répétition en vue de cette célébration. Selon le Lieutenant-Colonel Boucal, ce défilé ne se limite pas à une simple démonstration : « Les forces de sécurité et de défense appartiennent à la population », a-t-il insisté, soulignant l’importance de cette communion entre militaires et civils.

Le Colonel Yayakh Diop, commandant de la zone militaire n°5, a assuré que « toutes les dispositions ont été prises avec les autorités administratives, notamment le gouverneur de Ziguinchor, pour garantir le succès de l’événement. » Ce retour du défilé civilo-militaire, après plusieurs années d’interruption, marque une étape importante dans la célébration de l’indépendance au niveau régional.

Déjà enthousiastes lors des répétitions, les populations sont invitées à se mobiliser massivement pour partager ce moment avec les FDS, dont la mission première reste d’assurer leur sécurité.