Restructuration des Médias : Le Ministre Alioune SALL s’engage pour l’avenir des jeunes reporters

Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune SALL, a accordé une audience aux membres de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) dans le cadre de sa politique de soutien à la presse et à la jeunesse journalistique du pays. Cet échange, riche en propositions et en perspectives, s’inscrit dans la volonté gouvernementale de restructurer et de moderniser le secteur des médias, tout en renforçant la protection et la professionnalisation des acteurs.

Lors de cette rencontre, le ministre a souligné l’importance de poursuivre les efforts en cours pour restructurer le paysage médiatique sénégalais. Il a insisté sur la nécessité de mettre un terme à la vulnérabilité socio-professionnelle des journalistes, en particulier des jeunes reporters, souvent confrontés à des conditions de travail précaires. Ce processus, selon lui, passe par l’adoption de réformes structurelles et l’établissement de mécanismes de soutien adaptés aux besoins spécifiques des médias .La question de la formation continue a occupé une place centrale dans les discussions. M. Alioune SALL a réaffirmé l’engagement du ministère à accompagner les jeunes reporters dans leur montée en compétences, en mettant l’accent sur des programmes de formation adaptés aux mutations rapides du secteur de la communication. « La qualité de l’information dépend en grande partie de la qualité des hommes et des femmes qui la produisent. Investir dans leur formation, c’est garantir un journalisme d’excellence au service des citoyens », a-t-il déclaré. Le bureau de la CJRS a, pour sa part, présenté une série de recommandations visant à améliorer les conditions de travail des jeunes journalistes et à promouvoir leur intégration dans un environnement médiatique plus stable. Parmi les propositions phares figurent l’instauration d’un fonds d’appui destiné aux jeunes reporters, la facilitation de l’accès aux outils technologiques et l’organisation régulière d’ateliers de renforcement de capacités. En réponse, le ministre a exprimé sa volonté de renforcer la collaboration entre son département et la CJRS afin d’identifier des solutions concrètes et durables. Il a également salué l’engagement de la convention dans la défense des droits des jeunes journalistes, tout en rappelant l’importance de préserver l’éthique et la déontologie dans l’exercice du métier. Le secteur des médias, une priorité nationale Enfin, M. Alioune SALL a réitéré que le secteur des médias demeure une priorité au cœur des politiques publiques, compte tenu de son rôle crucial dans la consolidation de la démocratie et le développement socio-économique du Sénégal. Il a exhorté les acteurs des médias à travailler ensemble pour relever les défis communs et à s’engager dans une dynamique de progrès collectif.