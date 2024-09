Sedhiou : La fin de la danse du kankourang fixée au 30 septembre

Dans un communiqué en date de ce mardi 17 septembre 2024 et adressé aux acteurs culturels, le préfet de Sedhiou informe que la date des sorties du kankourang est fixée au 30 septembre 2024. ”Au-delà de cette date sus-évoquée, aucune sortie de kankourang ne sera ni autorisée ni tolérée”, indique-t-il dans la note administrative.



Il invite ainsi la population et les acteurs culturels à œuvrer pour ”la préservation de l’ordre public, de la paix sociale et de la sécurité des personnes et des biens pour une meilleure vie en société”.