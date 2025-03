Crise diplomatique : le Rwanda met fin à ses relations avec la Belgique

Le gouvernement rwandais a annoncé ce lundi la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec la Belgique, invoquant des différends persistants et des accusations de déstabilisation régionale.

Dans un communiqué officiel, le ministère rwandais des Affaires étrangères a dénoncé ce qu’il considère comme des « ingérences inacceptables » de Bruxelles, affirmant que la Belgique chercherait à maintenir une posture néocoloniale et à influencer négativement la situation en Afrique centrale, notamment en République Démocratique du Congo (RDC).

Le Rwanda reproche à la Belgique d’adopter des positions hostiles à son égard sur la scène internationale, en relayant des discours qu’il qualifie de biaisés et préjudiciables à la stabilité de la région. Le communiqué évoque également le passé colonial belge et son rôle dans les divisions ethniques qui ont marqué l’histoire du pays, en particulier en amont du génocide de 1994. De plus, Kigali exprime son inquiétude face à la présence sur le territoire belge de groupes qu’il accuse de diffuser une idéologie négationniste.

Dans le cadre de cette rupture, le Rwanda a ordonné l’expulsion des diplomates belges sous 48 heures, tout en réaffirmant son engagement à respecter les obligations internationales, notamment en matière de protection des biens et des archives diplomatiques, conformément à la Convention de Vienne.

Cette décision marque un tournant dans les relations entre les deux pays, qui entretenaient déjà des relations tendues ces dernières années.