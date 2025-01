Retour des palestiniens déplacés: Benjamin Netanyahu brise le silence et menace contre...

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a émis un avertissement sévère samedi, menaçant d’empêcher le retour des Palestiniens déplacés dans le nord de Gaza. Selon lui, le Hamas n’a pas respecté l’accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers.

Dans une déclaration officielle, le bureau de Netanyahu a affirmé que le Hamas avait manqué à ses engagements en ne libérant pas l’otage israélien, Arbel Yehud. Au contraire, « Israël a reçu quatre soldates otages » en échange de prisonniers libérés, détaille le communiqué.

Cette annonce intervient après que le Hamas a relâché quatre soldates israéliennes dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu. Toutefois, Netanyahu insiste sur le fait qu’« Israël n’autorisera pas le passage des Gazouis vers le nord de la bande de Gaza » tant qu’Arbel Yehud, qui aurait dû être libéré, ne le sera pas.

La chaîne israélienne 12 a révélé qu’Israël exigeait du Hamas des preuves de vie concernant Yehud, ainsi qu’une confirmation de sa libération la semaine suivante. Cet élément s’inscrit dans la première phase du cessez-le-feu, où Israël prévoit de retirer ses troupes de l’axe Netzarim, autorisant ainsi le retour des déplacés palestiniens dans leurs foyers du nord.

Dans ce cadre, environ 200 prisonniers palestiniens sont censés être libérés samedi. Ce cessez-le-feu de six semaines s’est initié le 19 janvier, suspendant l’offensive israélienne qui avait causé de lourdes pertes depuis le 7 octobre.

Selon le rapport de nos confrères de Anadolu, près de 47 300 Palestiniens ont perdu la vie à cause des hostilités, majoritairement des femmes et des enfants. Par ailleurs, plus de 111 400 personnes ont été blessées. Lors du premier jour du cessez-le-feu, Israël a libéré 90 détenus palestiniens contre trois otages israéliens du Hamas.

Le cessez-le-feu comprend trois phases, dont des échanges de prisonniers et la promesse d’une trêve permanente avec le retrait israélien de Gaza. L’offensive a causé de nombreuses disparitions, des destructions considérables, aggravant la crise humanitaire.

Pour couronner le tout, la Cour pénale internationale a lancé en novembre dernier des mandats d’arrêt contre Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre. Israël se heurte également à une affaire de génocide à la Cour internationale de justice pour ses actions à Gaza.

Ces informations nous parviennent du site de notre partenaire Anadolu, traduites par Adama Bamba.