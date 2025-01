Ressources pétrolières et gazières au Sénégal : Une gestion stratégique pour un développement durable

Le Sénégal a amorcé une étape cruciale de son développement économique avec le début de l’exploitation des champs pétroliers de Sangomar et gaziers du projet GTA, en partenariat avec la Mauritanie. Ces ressources stratégiques promettent d’importantes retombées budgétaires, conditionnant une transformation structurelle de l’économie nationale. Toutefois, pour maximiser les bénéfices de cette exploitation, il est impératif d’instaurer des mécanismes robustes de gestion et de contrôle.

La mise en place de dispositifs de contrôle de la production est essentielle pour garantir la transparence, la rentabilité et la durabilité des opérations. Ces systèmes doivent permettre un suivi en temps réel des paramètres de production, la détection proactive des anomalies et l’adoption rapide de mesures correctives. L’État, tout en collaborant avec des entités telles que Petrosen et la Direction des hydrocarbures, doit développer ses propres outils de contrôle indépendants. Ces outils doivent assurer une collecte directe des données à partir des installations, permettant ainsi de vérifier de manière autonome la fiabilité des rapports fournis par les opérateurs. Pour relever les défis liés à la complexité des opérations pétrolières et gazières, l’adoption de technologies innovantes est incontournable. Les systèmes de surveillance en temps réel, combinés à l’intelligence artificielle (IA), offrent une capacité d’analyse prédictive pour optimiser la production, réduire les coûts et anticiper les défaillances techniques. Ces technologies permettent également une gestion plus fine des ressources, minimisant les pertes et maximisant la rentabilité. L’exploitation pétrolière et gazière expose le pays à des risques multiples, notamment industriels, environnementaux et sociaux. Une gestion proactive de ces risques est impérative. Cela inclut : La formation continue des personnels, pour garantir une maîtrise des équipements et des procédures de sécurité. L’élaboration de plans de réponse aux urgences, en collaboration avec les autorités réglementaires. La mise en œuvre de mesures préventives, telles que l’inspection régulière des infrastructures, l’évaluation des risques et l’application stricte des normes de sécurité internationales.

L’impact environnemental doit rester une préoccupation centrale dans l’exploitation des ressources. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion responsable des déchets et la protection des écosystèmes marins et terrestres constituent des priorités. L’adoption de technologies propres et de pratiques respectueuses de l’environnement permettra de concilier exploitation et durabilité.

La production pétrolière et gazière offre au Sénégal une opportunité historique pour transformer son économie. Toutefois, cette réussite dépendra de la capacité des autorités à mettre en place des systèmes de contrôle robustes, intégrant les meilleures technologies et garantissant une gestion transparente, efficiente et respectueuse de l’environnement. En s’appuyant sur une gouvernance rigoureuse, le Sénégal peut maximiser les bénéfices de ses ressources tout en préservant l’intérêt national et les équilibres écologiques.

Mor Ndiaye MBAYE, publiée sur Le Quotidien