Reprise de Miss Sénégal : Amina Badiane pardonne et se fixe de nouveaux objectifs

Avec une image écornée par un scandale, le concours Miss Sénégal revient cette année avec des innovations pour redonner au concours son lustre d’antan. Le comité a décidé de monter un comité éthique composé de personnalités comme l’ancienne députée Hélène TIne.

“Nous sommes là pour être les yeux, les oreilles, être à la place des parents des candidates. Rassurer les parents, les familles et tous les Sénégalais que le comité éthique va jouer pleinement rôle pour que les droits des candidates soient respectés ainsi que ceux du comité Miss Sénégal. Que chacun puisse avoir ses droits, mais aussi respecter ses engagements, que ce soit les candidates ou le comité de MIss Sénégal. Miss Sénégal a traversé des épreuves et n’a pas été au rendez-vous ces dernières années. Nous voulons que cette reprise soit une grande réussite et nous en tant que comité éthique nous allons pleinement jouer notre rôle“, a expliqué Hélène Tine.

Pour la présidente du comité d’organisation, une page s’est refermée sur les douloureux moments traversés. Et une nouvelle s’ouvre. “La page est tournée. On m’a causé du tort, mais j’ai pardonné, car ma personne n’est pas importante, c’est le Sénégal qui m’intéresse. Miss Sénégal, plus qu’un concours de beauté, est une vitrine, un tremplin, un vecteur des valeurs sénégalaises. Absent des scènes internationales depuis une vingtaine d’années, le Sénégal retrouve Miss Monde et Miss Élite, Miss Univers, MIss Ébène patiemment. J’ai sillonné la planète pour acquérir des licences des compétitions internationales à mes frais. Mon objectif est de faire de ce concours le fronton du tourisme sénégalais. J’irai avec les Miss partout pour montrer ce que le Sénégal a de meilleur et le meilleur de la femme sénégalaise. Le comité éthique insiste sur la vertu comme le socle des actions citoyennes que les représentantes de quatorze régions auront à mener au sein de leurs communautés vendredi au Grand Théâtre. Le comité d’organisation n’élira pas seulement les plus belles filles du Sénégal, mais plutôt l’égérie de la culture sénégalaise, appelée à vendre l’excellence de cette exception humaniste que nous envie le monde“, a soutenu Amina Badiane, présidente du comité d’organisation.

Un thème et plusieurs thématiques seront abordés. Il ne suffira pas d’être belle, mais il faudra aussi avoir des qualités intellectuelles. C’est ainsi que les miss vont débattre sur “L’autonomisation des femmes à travers la culture, l’engagement communautaire, la protection de l’environnement et le secteur primaire“.

Mais aussi les débats porteront sur la valorisation des femmes, l’égalité des sexes, les villes et communautés durables, la lutte contre les changements climatiques et ses impacts, entre autres.