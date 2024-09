Protection sociale : 481 497 enfants sont enrôlés dans les mutuelles entre 2022 et 2023. (Dgpsn)

Les différentes politiques de protection sociale mises en place ont donné des résultats probants durant l’année 2023, s’est félicité le Délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, Matar Sène (Dgpsn).

«Des résultats probants ont été observés l’année dernière, en termes d’expansion de la couverture pour les groupes vulnérables, les familles pauvres, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap», a-t-il fait savoir lors d’un atelier de validation de la revue annuelle de la protection sociale.

Selon lui, le « nombre d’enfants de moins de cinq ans enrôlés dans les mutuelles de santé est passé de 362 915 à 481 497 entre 2022 et 2023. Dans le cadre du Programme national des bourses de sécurité familiale », a-t-il dit.

Il a ajouté : « 354 976 ménages ont bénéficié d’une assistance en 2023, année pendant laquelle il y a eu aussi l’enrôlement d’une cohorte de 39 350 personnes détentrices de la carte d’égalité des chances ».

A ce sujet, le Délégué général a précisé que «le nombre de nouvelles cartes distribuées est de 4579, portant à 75 089 le nombre total de cartes distribuées».

Le Délégué général a, par ailleurs, rappelé que «la protection sociale n’est pas seulement une question de politique», mais plutôt «une question de dignité humaine» dont «chaque effort fait pour améliorer notre système de protection sociale est un pas vers une société plus juste, plus équitable et plus solidaire».