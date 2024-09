Le pire évité de justesse à Mbour, moins d’une semaine après le chavirement d’une pirogue faisant une quarantaine de morts dans la même localité. Libération annonce l’arrestation de deux convoyeurs. « Samedi dernier, après une information faisant état d’un départ programmé de candidats à l’immigration irrégulière, le commissariat central de Mbour a arrêté deux individus pour trafic de migrants, association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui et escroquerie », relate le journal.

La même source indique qu’il s’agit des nommés C. Sow, 35 ans, et M. M. Ndiaye, 22 ans, respectivement pêcheur et chauffeur. Le premier est domicilié au quartier Tefess de Mbour tandis que le second habite Baye Deukeu. Surveillé par les limiers, le duo a été appréhendé au moment où « il s’apprêtait à se diriger vers le lieu de l’embarquement », signale le quotidien d’information.

« La police avait reçu une information selon laquelle C. Sow, en collaboration avec d’autres individus, avait un projet de voyage à l’immigration irrégulière moyennant la somme de 500 000 F CFA par candidat. Une mission de filature a été donnée aux éléments de la Brigade de recherches », détaille celui-ci. C’est ainsi que, poursuit Libération, « des va et vient incessants ont été notés dans un domicile sis au quartier Falokh où une partie des migrants était logée ».