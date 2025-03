Babacar Touré quitte la direction de publication de Kéwoulo : une page se tourne

Babacar Touré n’est désormais plus le directeur de publication de Kéwoulo, un média qu’il a contribué à bâtir avec passion et rigueur au fil des années. Dans un message empreint d’émotion adressé à ses lecteurs et collaborateurs, il a annoncé son départ, évoquant un « tournant décisif » dans sa carrière.

« Mille mercis à toutes et à tous… C’est avec un pincement au cœur que j’aimerais vous annoncer mon départ », a-t-il déclaré, soulignant son engagement indéfectible en faveur d’un journalisme indépendant, axé sur la vérité et au service des Sénégalais.

Si les raisons précises de son départ n’ont pas été spécifiées, son héritage au sein de Kéwoulo demeure incontestable. Sous sa direction, le média s’est imposé comme une référence en matière d’investigation et de liberté de ton. Son départ marque ainsi une transition importante pour Kéwoulo, qui devra poursuivre sa mission avec la même exigence et le même engagement envers l’information. Voici en intrégralite son message en intégralité sur son compte…

“Mille mercis à toutes et à tous…

Chers amis, chers internautes, c’est avec un pincement au cœur que j’aimerais vous annoncer mon départ de la Direction de Publication de Kéwoulo. Après des années de combats pour mettre en place un média indépendant et résolument engagé au service de la vérité et à l’écoute des besoins des Sénégalais, je crois être arrivé à un tournant décisif de ma vie ou je dois prendre de nouvelles décisions.

Ces quarante années que le bon Dieu a bien voulu m’accorder n’ont jamais été de tout repos. Au contraire, ce sont des moments intenses pendant lesquels je ne crois pas avoir failli, ne serait-ce que au cours d’une seule mission. J’ai été de tous les combats de mon temps. J’ai subi énormément de défaites et obtenues des victoires que l’histoire retiendra. Avec Kéwoulo, nous avons réussi à prouver que l’affaire Mangara n’était qu’un complot ourdi par une co-épouse manipulatrice pour nuire à une épouse aimante et aimée.

Si Kéwoulo n’avait pas été là, Mamadou Diop Iseg aurait réussi à briser l’avenir de jeunes innocents et peut-être que Diary Sow aurait continué à se jouer des nerfs des Sénégalais.

Je n’oublie pas les inédites révélations sur les conditions de nos compatriotes que nous étions allés voir à Beyrouth, contraintes à l’état d’esclavage. Grace au travail de Kéwoulo le mystère sur la mort de Georges Emafaye Diatta à Boucotte Diembering a été épaissi. Si Jean Claude Logé a pu revenir au Sénégal et bénéficié de ses villas de la Baie de Boucotte, c’est grâce au combat de Kéwoulo. La Miss Sénégal 2019, Ndèye Fatma Dione aurait persisté à faire croire au mensonge de son viol si Kéwoulo n’avait pas percé le mystère.

« Le bras droit du Prince Saoudite », Abo Amir Syll et Grand Laaye auraient continué à faire rêver des villas avec piscine, à 6000 F CFA seulement. Qui ne se souvient pas de l’histoire de Pape Faye, l’homme qui marie des femmes pour tout juste les escroquer et les jeter.

S’il n’y avait que ça comme victoires, on aurait déjà réussi notre mission «d’éveilleurs des consciences. »

Mais, à notre actif nous pouvons nous enorgueillir d’avoir réussi à prouver l’innocence des 27 détenus de l’affaire Boffa Bayotte bien avant la décision de justice qui les a totalement blanchis. Et personne ne pourra oublier les combats épiques et désintéressés que nous avons engagé pour faire rapatrier Abou Mouhamed Ndiaye, l’homme qui depuis des années violait une gamine de 8 ans. La révélation, de l’existence d’une affaire François Mankabou comme l’annonce des disparitions inquiétantes de militaires Fulbert Sambou et Didier Badji, est signée par Kéwoulo. Les révélations incroyables sur les cimetières interdits au griots décédés de Pout Diack sont encore dans les mémoires.

Avec Kéwoulo rien n’a été facile. Au contraire, c’est au prix de nos vies que la petite équipe d’investigateurs m’a accompagné dans nos enquêtes. Sur les traces de Adji Sarr et à percer le mystère du complot de Sweet Beauté alors que peu de gens, aujourd’hui assis à la table de Ousmane Sonko, osaient se montrer à ses côtés. Et nous croyons avoir gagné cette bataille de l’opinion et fait basculer les rapports de force, grâce à vous, ces masses qui ont reconnu la direction de la vérité.

A Kéwoulo, nous sommes toujours frustrés du fait que l’affaire Lissa Tine, cette femme vue la dernière fois chez son mari, le 14 avril 2019, n’a jamais été élucidée.. Nous sommes abasourdis que malgré les éléments de preuves, Saïd Tarraf et sa fille Alia ne soient pas inquiétés sur des faits de malversations, de détournement et j’en passe….soutenus qu’ils sont par des magistrats qui ont, un jour dit un droit qui leur est tout favorable.

Les défaites sont nombreuses et m’empêchent de dormir. Samy Seck continue à lorgner les 25 hectares qu’il compte arracher à de véritables propriétaires, en usant du faux. Tabaski Ngom est toujours détenue alors que les gros délinquants qui l’ont poussé à la faute continuent de humer l’air de la liberté.

A plusieurs reprises, je me suis demandé s’il n’était pas venu le temps de tourner la page et d’aller voir ailleurs. Mais, à chaque fois que je l’ai envisagé cette issue, je me suis retenu. Attristé par ses nombreux messages d’amitié, de sympathie et de fidélité que vous n’avez cessé de me témoigner. Kéwoulo ne me rapporte rien, en dehors des Douas des Sénégalais et votre reconnaissance légendaire. Il m’a appauvri. J’ai tout supporté, tout seul durant ses 8 années. J’y ai laissé ma santé, ma jeunesse et l’héritage de mes enfants. Mais, pour rien au monde, je ne priverai les Sénégalais de l’outil qu’est devenu le Premier journal d’Investigation de l’Afrique de l’Ouest. Je vais continuer à en faire «la maison du peuple» «le Protecteur des faibles», «le vengeur de l’orphelin et de la veuve.».

Pour cela, et en espérant qu’Allah continuera à pourvoir aux besoins matériels de ce média libre, indépendant et utile à la démocratie, j’ai décidé de laisser la place à une nouvelle équipe dirigeante. A partir d’aujourd’hui, j’ai cessé d’être le Directeur de Publication de Kéwoulo. Désormais, c’est Hamadou Adama Ba qui prend la relève au poste de Dirpub. Il est secondé dans cette mission par Eva Frieda, comme Rédactrice en chef. Je compte sur vous, sur vous mes amis de tous les combats, contradicteurs parfois et éternels soutiens de Kéwoulo pour les aider à faire avancer le projet. Je ne serai jamais loin. Je suis le fondateur de Kéwoulo, je deviens son gérant. Je me battrai avec la même détermination sinon plus pour accompagner cette jeune équipe.

Puisse Allah continuer de guider nos pas….”