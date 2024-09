Protection du marché intérieur : 150 conteneurs d’oignon bloqués au Port de Dakar au profit de la production locale et …

Des conteneurs au nombre de 150 sont bloqués depuis des semaines au Port Autonome de Dakar. Cette mesure survient à la suite d’un arrêté ministériel sur l’arrêt des importations d’oignons en vue de permettre l’écoulement de la production locale.

Selon le Directeur général de l’Agence de régulation du marché (Arm), Ansou Sané, soutient qu’un arrêté ordonnant l’importation d’oignons du 15 août au 25 août avait été signé pour couvrir la forte demande en période du Magal de Touba.

« Pour éviter toute pénurie d’oignons lors du Magal de Touba, nous avions autorisé l’importation d’oignons. Passé ce délai, il n’est plus possible d’en importer. Il faut sauver la production locale, parce qu’il y a des producteurs locaux qui ont fait des prêts bancaires pour se lancer dans la production d’oignons », relate le Dg de l’Arm.

Il ajoute : « j’ai discuté avec les importateurs et j’effectue demain (jeudi 5 septembre), une tournée à Potou, Ngomène, Sengindia… pour voir l’état de la production locale. Et au sortir de cette visite, je pourrais donner mon avis à la tutelle sur l’état du marché d’oignons pour les dispositions à prendre pour éviter une pénurie et la sauvegarde de la production locale ».

Dans cette même lancée, il indique qu’avec les « charges comme les frais de branchement, surestaries et le magasinage, le prix de l’oignon importé, augmentera sur le marché ».

D’après le journal l’Observateur, les importateurs informent qu’un conteneur d’oignons sorti du Port, avec toutes les charges, revient environ à 11.107 000FCFA. On estime que la marchandise bloquée au port, est évaluée à plus de 1,5 milliards de FCFA.

En effet, la position de privilège exceptionnel accordé à l’industriel au détriment des commerçants qui ont librement renoncé à leur droit d’importation par patriotisme au profit du partenariat qu’ils ont avec le ministère, vieux de plus d’une décennie, vient de prendre un sérieux coup.

« Nous sommes en face d’une situation désobligeante et tendancieuse qui traduit le parfait exemple d’un cas “Jubanti”. Les dégâts collatéraux font perdre aux consommateurs la liberté de choix de qualité et de prix et pour les commerçants, ils se retrouvent dans une situation de faiblesse dans un marché qui est censé garantir la libre concurrence. Des mesures de correction urgentes s’imposent face au prochain grand rendez-vous du Gamou pour lequel aucune mesure d’approvisionnement de l’oignon n’est encore prise », a confié la direction de l’Unacois au journal l’Observateur.