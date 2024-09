Depuis son retrait de la scène politique, l’ancien président sénégalais Macky Sall réside à Marrakech, au Maroc. Cette résidence a été le théâtre d’une visite inattendue. L’ancien ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, figure au centre d’une affaire judiciaire importante, a été aperçu chez l’ex-président la semaine dernière, comme le rapporte Le Témoin . Cette rencontre intrigue d’autant plus que certaines rumeurs situaient le ministre au Canada.

Mame Mbaye Niang a joué un rôle clé dans l’éviction politique de l’opposant Ousmane Sonko. C’est en effet la plainte pour diffamation déposée par Niang contre Sonko qui avait servi de base aux poursuites ayant abouti à la condamnation de ce dernier et à son inéligibilité à la présidentielle sénégalaise. Plusieurs observateurs avaient vu dans cette affaire un instrument judiciaire mis au service du régime pour neutraliser un adversaire politique.

Le retour de Niang sur le devant de la scène coïncide avec une actualité judiciaire sensible. En effet, le rapport relatif au Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC), programme dont la gestion par Niang avait été mise en cause, a récemment été transmis à la justice. Ce document, qui avait été mis en lumière il y a quelques années, joue désormais un rôle central dans la condamnation d’Ousmane Sonko, qui accuse le pouvoir d’avoir dissimulé des preuves pour protéger certaines figures politiques.

L’affaire avait débuté avec les accusations d’Ousmane Sonko, qui accusait Mame Mbaye Niang de mauvaise gestion et de détournement de fonds dans le cadre du PRODAC. Ces allégations avaient rapidement pris un tournant judiciaire, débouchant sur un procès aux conséquences lourdes. Le verdict, prononçant une peine de six mois de prison avec sursis pour Sonko, a eu pour effet direct de l’écarter de la course présidentielle, alimentant les accusations de manœuvres politiques visant à écarter le principal opposant.