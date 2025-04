Ousmane Tounkara réclame 150 millions F CFA à une chaîne YouTube sénégalaise: Voici la raison

L’activiste sénégalais Ousmane Tounkara, établi aux États-Unis, a engagé une procédure judiciaire pour diffamation contre plusieurs membres de la chaîne YouTube Feeling Dakar TV. Dans une citation directe adressée au chroniqueur-juriste Demba Thioune, à l’animateur connu sous le nom de Sa Wolof, ainsi qu’au directeur général de la chaîne, Bamba Diop, il réclame la somme de 150 millions de francs Cfa, à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été évoquée ce jeudi 10 avril devant le tribunal correctionnel de Dakar, renseigne Les Échos, qui a assisté à l’audience.

Selon les déclarations de Tounkara reprises chez nos confrères de Seneweb, les prévenus l’auraient accusé publiquement, à travers des vidéos diffusées sur la chaîne YouTube, d’avoir escroqué un Sénégalais résidant aux États-Unis d’un montant de 70 000 dollars (environ 35 millions FCFA) dans le cadre d’une vente de voiture. L’activiste affirme que Sa Wolof l’a cité nommément à l’antenne, sur la base de documents que lui aurait montrés Demba Thioune.

Tounkara soutient également que, lors d’une autre émission, les mêmes intervenants ont réitéré leurs accusations, évoquant d’autres faits présumés qui auraient eu lieu sur le territoire sénégalais. Il estime que ces allégations sans fondement ont gravement porté atteinte à son honneur et à sa considération, dénonçant une volonté manifeste de nuire à sa réputation.

Pour ces faits, il considère que Feeling Dakar TV et son directeur général, Bamba Diop, sont coauteurs du délit de diffamation, et en conséquence, il leur réclame solidairement 100 millions FCFA. Demba Thioune et Sa Wolof sont poursuivis pour complicité, avec une demande de 50 millions FCFA supplémentaires à leur encontre. La somme totale du préjudice réclamé s’élève donc à 150 millions FCFA.

En plus des dommages et intérêts, Ousmane Tounkara demande la contrainte par corps contre les prévenus, ainsi que la publication du jugement à intervenir, à leurs frais, dans plusieurs journaux de la place.

À la demande de Demba Thioune, qui souhaite se faire représenter par un avocat et obtenir la communication de pièces détenues par Me Abdy Nar Ndiaye, avocat de la partie civile, le dossier a été renvoyé à une date ultérieure, complète Les Échos.