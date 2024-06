Prix des denrées : L ’insatisfaction de la populations, chez les boutiquiers…

Les rues vident de monde renseignent de l’heure de la prière du vendredi au marché Tilène, dans la capitale de Dakar. Des boutiques sont fermées et des étals à l’abandon sous un soleil peu clément. Dans ce marché situé au Plateau, la nouvelle de la baisse des prix est bien accueillie. Khady Sakho, est l’une des rares vendeuses trouvée devant son étal de légumes. La dame, au teint noir applaudit à l’annonce de cette baisse des prix qui entre en vigueur ce lundi 24 juin. « Je suis contente d’entendre cette nouvelle. Aucune baisse n’est à sous-estimer. L’essentiel est que nous arrivions à faire des économies sur certains produits aux prix hors de portée de beaucoup de ménages » a expliqué l’habitante de la Médina.

Dans ce marché où les clients se font rares en cette semaine d’après Tabaski, celle surnommée « Mère Sonko » arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Trouvée en train de marchander avec une de ses clientes, la mère de famille apprécie que le régime tienne ses promesses de campagne. « J’ai confiance en ce gouvernement. Cette réduction des prix était une promesse de campagne, ils sont en train de le tenir et ce n’est que le début. Là où j’achetais cinq baguettes de pain à 175 Francs l’unité, maintenant je les aurai à 150 Francs. Cela me fait épargner. Donc je ne peux qu’apprécier » a dit la sexagénaire.

Le conseil national de la consommation s’est tenu ce vendredi 21 juin sous la présidence du ministre du Commerce et de l’Industrie, Serigne Guèye Diop. Le prix du kilogramme de sucre connaît une baisse de 50 Francs, la baguette de pain sera à 150 F CFA dans les boutiques, le riz non parfumé sera à 410 Francs le kilogramme et le litre d’huile sera vendu à 1000 Francs CFA. Ces nouveaux prix entrent en vigueur ce lundi 24 juin mais laissent sceptique, Amadou Diallo, un boutiquier détaillant, trouvé au marché. « C’est une bonne nouvelle mais ça sera compliqué avec les clients. C’est le riz non parfumé qui connaît une baisse de 40 Francs or les clients sont plus friands du riz parfumé. En ce qui concerne l’huile, on achète le bidon de 20 litres à 19 000 Fcfa (prix fixé en demi gros) et on nous exige de le vendre à 1000 Francs le litre alors que le bidon dès fois ne fait pas 20 litres, on ne s’en sortira pas » s’est plaint le commerçant détaillant. En effet, sur cette question, le président de l’Association des boutiquiers détaillants, Alioune Ba a exprimé son insatisfaction lors conseil national de la consommation. « Vouloir nous donner une marge qui pourrait déjà manger toutes nos charges, c’est imposer les détaillants de vendre à perte. Le bidon d’huile, vous nous demandez de le vendre à 19 000 FCFA. Vraiment on n’est pas du tout satisfait de ce qui est proposé pour le moment. Je ne sais pas si vous allez valider ça ou pas, mais à chaque fois, nous, on vous demande de tenir en compte toutes les charges comme vous avez imposées au niveau de l’importation » a fait savoir M. BA, devant le ministre du Commerce et de l’Industrie.

Les prix validés, seront officialisés après la publication d’un arrêté ministériel. Mais la question du contrôle reste une préoccupation. « J’espère que les vendeurs vont respecter cette décision sinon cette baisse n’aura pas de sens » a dit Mme Sakho. Pour le contrôle de l’effectivité des mesures, Serigne Guèye Diop rassure et envisage d’assurer un respect strict des prix sur l’ensemble du territoire. Ainsi, la publicité et l’affichage des prix seront obligatoires pour les commerçants. En plus, 1 000 volontaires de la consommation, les relais communautaires, les chefs de quartier et les forces de défense et de sécurité vont être mis à contribution, selon le ministre.