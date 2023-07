Présidentielle 2024 : Le plaidoyer de Alioune Tine pour la participation de Ousmane Sonko

Invité de la RFM, ce vendredi 21 juillet, Alioune Tine, fondateur du think tank Afrikajom Center a plaidé pour la participation de Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de 2024 au même titre que Karim Wade et Khalifa Sall.

“Il a fallu de la compréhension et des efforts qui ont permis à Khalifa et à Karim d’être candidat. Il me semble que cette même compréhension et ces mêmes efforts doivent être également entretenus pour que Sonko soit candidat en 2024 d’autant plus que dans ce pays et dans l’opposition Ousmane Sonko fait partie des gens les plus représentatifs”, a plaidé M. Tine.

Alioune Tine estime par ailleurs qu’une candidature M. Sonko serait “synonyme de paix, de sérénité et de stabilité. Cette décision soulagerait beaucoup et permettrait d’engager la véritable compétition entre les différents candidats”.

Louant la décision sage de Macky Sall de renoncer à briguer un troisième mandat, Alioune Tine l’invite désormais à organiser une élection inclusive : “Après que le président a renoncé à sa troisième candidature, il faut maintenant qu’il achève dans l’apothéose son mandat en réconciliant les Sénégalais qui auront la chance de choisir librement leur candidat. Tout le monde attend ce renforcement de la paix et de la sécurité et on ne peut pas l’avoir s’il décide d’écarter un candidat comme Ousmane Sonko”.

Ousmane Sonko, troisième de la présidentielle en 2019, risque de perdre son éligibilité après deux condamnations judiciaires.