Monnaie : La nouvelle prise de position de Ousmane Sonko

Le Premier ministre Ousmane Sonko a accueilli Abdoulaye Diop, président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), pour une réunion axée sur la question de la souveraineté monétaire, en particulier sur le franc CFA.

Au cœur des discussions, Ousmane Sonko a remis en question la destination de la croissance économique au sein de l’UEMOA. « Le fondement de notre programme qui nous a valu l’élection par les Sénégalais tourne autour de la souveraineté et de l’appropriation correcte de tous nos atouts. C’est pourquoi nous avons initié ce débat avec le président de la Commission de l’UEMOA et sa délégation. Sur le plan statistique, la zone a été particulièrement résiliente et a pu maintenir une croissance correcte. Mais à qui profite cette croissance ? C’est là toute la question et nous pensons qu’une réflexion approfondie doit être menée pour que nos richesses bénéficient réellement à nos populations », a déclaré le Premier ministre.

Ces propos ont suscité un sourire chez Abdoulaye Diop. Lors de son intervention, le président de la Commission de l’UEMOA a confirmé les dires de Sonko. « Ce qui ressort de cette rencontre, c’est une volonté très forte de répondre aux besoins des populations, d’avoir une croissance économique plus forte comme l’a souligné le Premier ministre, mais surtout une croissance économique qui impacte davantage les populations », a-t-il affirmé.