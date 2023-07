Etudiante gabonaise morte en Turquie: les féministes se lèvent et réclame une enquête

Une organisation féministe turque a réclamé vendredi une enquête indépendante et transparente sur la mort, fin mars, d’une étudiante gabonaise dans le nord du pays dont la mère assure qu’elle a été “assassinée”.

Le corps de Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga, dite “Dina”, 17 ans, avait été retrouvé le 26 mars dans une rivière à proximité de l’université de Karabük où elle étudiait le génie mécanique.

Organisées en collectif, les “Féministes pour Dina”, les militantes, qui tenaient une conférence de presse à Istanbul, estiment que Dina a été victime du “racisme qui fait de tous les réfugiés et immigrés des cibles” et rejettent le qualificatif de “mort suspecte” retenu par les autorités.

“Nous réclamons une enquête transparente et appelons les ONG à conduire leurs propres investigations sur le terrain à Karabük”, a déclaré à l’AFP Gülyeter Aktepe, membre du collectif dont plusieurs membres ont déjà fait le déplacement début juin avec un avocat.

Or, a poursuivi Mme Aktepe, “nous savons que Dina était harcelée au téléphone, qu’elle a appelé sa mère pour se plaindre du racisme dont elle était l’objet et lui a dit qu’elle voulait quitter Karabük au plus vite avant d’être tuée”.