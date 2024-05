Les travailleurs de la société Dakar Nave ont marqué la célébration de la fête du 01 mai 2024. Les travailleurs de cette société sont claires, il faut une renégociation du contrat de concession entre l’Etat du Sénégal et LisNave une société Portugaise dont le contrat s’achève le 24 juin 2024. Face aux travailleurs ce matin à la Direction de Dakar Nave, le Président de l’Amicale des cadres est revenu sur l’importance du chantier naval dans les activités Maritimes du pays.

C’est un grand tournant pour la réparation navale au Sénégal a annoncé Thierno Ndiaye Président de l’amicale des Cadres de DakarNave

Nous sommes à la fin d’un contrat qui a été signé il y a 25 ans, dans un contexte où le Sénégal ne pouvait pas beaucoup exiger de ces chantiers navals de l’époque au vu des difficultés que traverse le secteur précise le Président de l’amicale des Cadres.

Thierno Ndiaye d’ajouter qu’au moment où ce contrat tire à sa fin, nous espérions renégocier de meilleurs termes de concession.

“Le régime sortant nous a mis dans une situation très opaque où nous ne connaissions pas les tenants et les aboutissants” peste le Président des cadres de DakarNave.

Les nouvelles autorités nous ont accordé une oreille attentive.

Nous nous sommes levés et nos autorités nous ont entendues et nous les en remercions. Nous les félicitons de cette décision de suspendre tout le processus d’octroi de contrat en étudiant le dossier de font en comble.

“Le président de la République son Excellence Bassirou Diomaye Faye, son Premier Ministre et notre ministre de la tutelle madame Fatou Diouf qui nous a reçus, nous a écouté et à qui nous avons donné nos points de vue sur la question et elle les a retenus disant qu’elle va transmettre nos préoccupations dit-il .

Nos points de revendications s’articulent autour des intérêts du Sénégal. Ces points sont seulement le respect et la mise en avant des intérêts du Sénégal.

Nous attendons dans le prochain contrat de concession qui sera signé à tous les niveaux, il faut que les intérêts du Sénégal soient mis en avant pour que nous puissions avoir les meilleurs tombés des exploitations de ce chantier naval.

Pour ça, nous avons pensé que si dans le contrat nous mettons aussi les intérêts du Sénégal à l’avant, il faut qu’il y ait une main mise à travers un contrôle qui sera assuré par des fils de ce pays. Dans cette démarche, il faut que la gestion soit sénégalaise, assurée par les acteurs du secteur des réparations navales recommande -t-il.

Le troisième point c’est que les travailleurs qui sont dans ce chantier qu’on leur accorde des parts dans le capital pour qu’ils se sentent chez eux aussi membres à part entière de ce chantier.

Quatrième point, c’est que nous proposons que l’accord d’établissement soit signé en même temps que le contrat de concession pour éviter des troubles à l’avenir des perturbations dans l’exploitation.

Thierno Ndiaye, Président de l’amicale des Cadres annonce que le chantier naval doit être mis à niveau pour répondre aux normes internationales et nous rassurons nos clients que si cela se passe comme souhaité, la réparation navale sera plus performant, plus compétitif et les clients trouveront les services escomptés.

Par rapport au choix du futur concessionnaire, le syndicat des cadres dit se soumettre à la volonté des autorités gouvernementales.

Thierno Ndiaye en ces termes dit, “Nous n’avons pas de préférence”. Notre unique préférence est pour la défense des intérêts du Sénégal et les intérêts des travailleurs dans l’ensemble du contrat défini dans nos quatre exigences précitées.