« Préparez vos parapluies » : La grosse alerte météo de l’ANACIM pour ce mercredi

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié ses prévisions météorologiques à très courte échéance, couvrant la période du 7 août 2024 à 12h00 au 8 août 2024 à 12h00. Voici ce à quoi les Sénégalais doivent s’attendre dans les prochaines 24 heures.

Le Nord, le Centre et l’Ouest du pays seront dominés par un ciel nuageux à couvert. Les habitants de ces régions devront sortir avec leurs parapluies, car des averses isolées pourraient bien arroser plusieurs localités. Des averses éparses sont prévues pour Louga, Thiès, Dakar, Diourbel, Podor, et potentiellement Matam. Ces précipitations seront cependant sporadiques et localisées, ne couvrant pas nécessairement de larges zones.

Le Sud du pays sera particulièrement concerné par des orages et des pluies, débutant cet après-midi et se poursuivant jusqu’à la nuit. Les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Kédougou seront en première ligne, avec des extensions possibles vers Kaolack, Fatick, Diourbel, Thiès, Dakar et Tambacounda. La couverture nuageuse prévue devrait entraîner une légère baisse des températures.

Toutefois, la chaleur humide persistera surtout au Centre et à l’Est du pays, avec des températures maximales oscillant entre 33 et 35°C. Les visibilités resteront généralement bonnes. Les vents souffleront du secteur Sud-ouest avec une intensité de faible à modérée, ajoutant une brise légère à l’atmosphère humide.