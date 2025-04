loi d’amnistie : L’Assemblée nationale convoquée pour examiner  son interprétation  ce mercredi

L’Assemblée nationale du Sénégal tiendra une séance plénière ce mercredi 2 avril 2025 à 10 heures pour examiner la proposition de loi n°05/2025 portant interprétation de la loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024.

Déposée par le député Amadou Ba n°2, cette initiative législative vise à clarifier les dispositions de l’amnistie et à exclure du champ d’application de la loi les infractions graves telles que les assassinats, meurtres, actes de torture et de barbarie, ainsi que les disparitions forcées, commis entre Mars 2021 et Mars 2024.

Cette proposition intervient dans un contexte où la loi d’amnistie initiale, adoptée en mars 2024, a suscité des débats sur son interprétation et sa portée juridique. L’Assemblée nationale, en tant qu’institution souveraine représentant le peuple sénégalais, entend ainsi exercer pleinement son mandat en exigeant transparence et justice sur ces événements marquants de l’histoire récente du pays.

Le débat s’annonce crucial, dans un contexte où les questions de vérité et de réconciliation nationale demeurent au cœur des préoccupations politiques et sociales.