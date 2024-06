La Poste : Le DG de l’ARTP plaide pour une modernisation des…

Le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes poursuit ses visites de prise de contact auprès des acteurs des secteurs régulés. Après les opérateurs des Télécommunications, Dahirou Thiam est allé à la rencontre des acteurs du secteur postal. Ce vendredi 28 juin 2024, il a été reçu par son homologue de la SN La Poste, M. Maguette Kane.

Les échanges ont permis aux deux DG d’accorder leurs violons sur l’urgence pour la SN La Poste de retrouver vite la place qui est la sienne.

La digitalisation, la promotion de l’innovation, le E-Commerce et la modernisation des services financiers de la SN La Poste étaient au centre des discussions. Comme celle prévue sur les Télécommunications, le DG de l’ARTP a saisi l’occasion pour annoncer une grande rencontre nationale qui réunira très prochainement tous les acteurs du secteur postal.

La veille déjà, M. Dahirou Thiam avait reçu les principaux opérateurs postaux du pays au siège de l’ARTP. Cette rencontre qui marque une étape importante dans le cadre du renforcement de la collaboration entre le régulateur et les acteurs du secteur postal, a permis aux participants d’échanger sur les défis et opportunités du secteur. Les questions relatives au E-Commerce, à la régularisation des licences et à la mise en conformité des acteurs ont occupé une place de choix dans les échanges. Les discussions ont également permis de mettre en lumière la volonté commune pour l’ARTP et pour les opérateurs de travailler à surmonter les obstacles et à saisir les opportunités.