Modernisation du système de retraite et de sécurité sociale: Le Président trace une nouvelle orientation

Conscient des défis liés à la protection sociale et à la valorisation du travail, le Président de la République a instruit le Gouvernement de faire de la modernisation du système de retraite et de sécurité sociale une priorité nationale. Face aux mutations démographiques et à l’allongement de l’espérance de vie, il a insisté sur la nécessité d’adapter et d’anticiper la gestion financière des dépenses sociales, en particulier celles relatives à la retraite et à la sécurité sociale.

Dans cette perspective, le Chef de l’État a chargé le ministre du Travail et de l’Emploi de finaliser, en concertation avec les partenaires sociaux, le projet de Code unique de Sécurité sociale. Cet instrument législatif devra améliorer la gouvernance et l’efficacité des institutions de prévoyance sociale, notamment :

L’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES)

La Caisse de Sécurité Sociale (CSS)

Les Institutions de Prévoyance Maladie (IPM)

Le Président a également mis l’accent sur la nécessité de rationaliser les dépenses de santé des agents de l’État et d’assurer la viabilité financière de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). À ce titre, il a exhorté le ministre des Finances et du Budget à veiller au maintien d’un équilibre durable du Fonds national de Retraite (FNR), un levier essentiel pour garantir la pérennité du système de retraite.

Dans cette dynamique, il a demandé aux ministres concernés d’établir un diagnostic précis du système de retraite (FNR et IPRES) et de proposer des réformes adaptées aux évolutions du marché du travail, à court, moyen et long terme. Ce rapport stratégique, attendu avant fin juillet 2025, servira de base pour orienter les ajustements nécessaires et garantir une gestion efficiente et durable du système de retraite et de sécurité sociale.

À travers ces initiatives, le Chef de l’État réaffirme son engagement à renforcer la protection sociale des travailleurs, à assurer la soutenabilité du système et à anticiper les défis économiques et démographiques du pays.