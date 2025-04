Président Diomaye Faye à propos de Macky Sall : justice pour tous, impunité pour personne

À l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance, ce 4 avril 2025, le président Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé avec clarté et fermeté sur une question sensible : celle d’éventuelles poursuites contre son prédécesseur, Macky Sall. Interpellé par la presse, le chef de l’État a réaffirmé son attachement indéfectible au principe de reddition des comptes, tout en rejetant toute idée de chasse aux sorcières.

« Je ne nourris aucune obsession à l’égard de Macky Sall, mais je ne suis pas au-dessus de la loi. Ce pays a été dirigé pendant douze ans ; chacun devra répondre de ses actes devant les institutions compétentes », a déclaré le président, avec un ton mesuré mais résolu.

Pour Bassirou Diomaye Faye, il ne saurait y avoir de justice à deux vitesses. L’égalité devant la loi, selon lui, est un principe non négociable, qu’il s’agisse d’acteurs économiques ou de responsables politiques. « Lorsqu’un opérateur économique est mis en cause, cela paraît normal. Mais dès qu’il s’agit d’un homme politique, on parle aussitôt de règlement de comptes. Cette perception doit changer. La reddition des comptes ne doit épargner personne », a-t-il martelé.

Le président a également tenu à rassurer quant à la méthodologie adoptée par son administration. Il promet une démarche fondée sur la rigueur, l’impartialité et le respect scrupuleux des procédures judiciaires. « Toutes les gestions seront analysées avec sérieux. Des enquêtes seront menées, et, lorsque les faits le justifieront, la justice sera saisie et suivra son cours », a-t-il conclu, laissant entendre que l’avenir judiciaire de l’ancien président dépendra exclusivement des résultats des investigations à venir.

Avec cette déclaration, le président Diomaye Faye entend poser les bases d’un État de droit renforcé, où la transparence et la responsabilité ne sont plus des slogans, mais des exigences de gouvernance.