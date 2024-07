PORTRAIT: Marie Rose Faye, un As des RH pour booster les PME

Pour conduire la politique de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises du Sénégal (ADEPME), les nouvelles autorités ont porté leur choix sur Marie Rose Faye. Cette dernière est membre du Moncap, ancienne coordinatrice de cette structure en France. Ce membre du cabinet du Pros dans Pastef, conseillère municipale à la ville de Dakar et un as des ressources humaines (RH) compte faire de cette institution une structure forte qui soutient, booste, encourage et rend célèbres les PME.

Marie Rose Faye, jusqu’avant sa nomination à la tête de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises du Sénégal (ADEPME), n’était pas connue des Sénégalais. Pourtant, ce n’est pas le cas pour le Pastef/France où elle militait depuis longtemps. Ce qui lui a valu le privilège de diriger le Mouvement national des cadres patriotes (Moncap) au pays de Marianne. Elle cumulait cette fonction avec celle de membre du cabinet du président Ousmane Sonko dans Pastef. Elle est aussi conseillère municipale à la ville de Dakar.

Côté expérience, cette belle Sérère de teint clair cumule 11 ans d’expérience dans le management des ressources humaines (RH) et l’accompagnement des entreprises en développement, en stratégie RH et gestion des talents. Elle a entamé sa carrière dans le secteur de la santé. Son expertise s’oriente vers l’accompagnement des organisations dans leur dynamique de croissance en développant et mettant en œuvre une stratégie globale qui aligne les besoins en ressources humaines de l’organisation avec ses objectifs stratégiques de croissance et de développement.

Elle a des compétences en élaboration de stratégie RH et mise en place de process RH, gestion d’équipe, certification en gestion de projet, recrutement, développement et gestion de talents, coaching et accompagnement des dirigeants et managers, conseil et accompagnement des entreprises. La communication, l’influence et la gestion des relations sociales, l’analyse et la prise de décision, la gestion du changement, la gestion des performances, l’analyse et la prise de décision, la gestion du changement, l’innovation en RH, la sensibilité culturelle et la diversité, la communication de crise, la négociation/prise de décision, entre autres, sont des domaines qu’elle maîtrise.

Pendant plus d’une année, elle a été directrice du département conseil RH (membre du Comex Beta On). Au pôle recrutement médical RH en France, elle a été directrice pendant plus de deux ans. Elle a été aussi coordinatrice développement et recrutement médical du groupe France Imageries Territoires – Bordeaux – France (1er groupe de cliniques privées en France en nombre d’établissements). Elle fut aussi chargée de recherche – Eurosearch & Associés (un cabinet de recrutement français) et responsable qualité (en cumulant le poste de chargée de recherche) à Eurosearch & Associés – Paris – France.

Côté cursus scolaire, elle a obtenu en 2012 son Master 2 en management et gestion des ressources humaines – ISFOGEP/ESSEC et en 2011 son Master 1 en administration économique et sociale mention ressources humaines à l’université Paris I Panthéon – Sorbonne. En 2010, elle a décroché sa Licence en administration économique et sociale – Université Paris I Panthéon – Sorbonne. C’est en 2007 qu’elle a obtenu son baccalauréat scientifique au lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar.

Ses proches la décrivent comme étant douée d’une intelligence émotionnelle, d’une bonne capacité d’organisation et de planification. Elle possède une capacité à gérer le stress (de soi et des autres) confirmant son leadership.

‘’Ma vision pour cette agence est celle d’une institution forte qui soutient, booste, encourage et célèbre les PME’’

Comme nouvelle directrice de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises du Sénégal (ADEPME), elle a du pain sur la planche.

Selon Marie Rose Faye, bien que l’équipe de son prédécesseur Idrissa Diabira soit parvenue à renforcer les partenariats stratégiques et à améliorer la croissance du budget de l’agence, les défis restent énormes. Car, dans un écosystème où 99,8 % des entreprises du Sénégal sont des PME et où 82 % de ces PME sont des entreprises individuelles évoluant principalement dans le secteur informel, cela démontre, d’après elle, le grand potentiel économique.

Aujourd’hui, elle a la difficile mission d’accompagner, de formaliser et de trouver des leviers de financement pour une économie juste et solidaire. C’est pour cette raison qu’elle a appelé à réfléchir à l’infléchissement des paradigmes, afin de faire de nos entreprises des centres de profits et non des centres de coûts. Elle est convaincue que le développement endogène dépend d’un environnement où les PME créent de la valeur et de l’emploi.

‘’C’est une charge aujourd’hui d’être la directrice de l’ADEPME. C’est une grande responsabilité. En fixant le cap vers le renforcement de notre tissu industriel, dit-elle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye nous invite à diversifier les modèles de réussite tout en appelant à la densification du secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche qui ne représente que 5,9 % de nos entreprises. L’ADEPME s’inscrit dans cette dynamique portée par l’ensemble du gouvernement, les agences de l’État ainsi que les partenaires au développement’’, a-t-elle laissé entendre.

Selon Marie Rose Faye, le Projet est donc clair ! ‘’Il nécessite des mesures fortes, ambitieuses et cohérentes répondant directement à la problématique des PME formalisées ou du secteur informel. À ce propos, nous utiliserons tous les moyens mis à notre disposition pour le déploiement de nos dispositifs sur l’étendue du territoire national, sans oublier un appui à nos compatriotes de la diaspora qui souhaitent investir au Sénégal. Ma vision pour cette agence est celle d’une institution forte qui soutient, booste, encourage et célèbre les PME. Je crois en un avenir où chaque entrepreneur sénégalais a les moyens de réaliser ses rêves et de contribuer à la prospérité de notre nation. Mon approche sera toujours guidée par ma détermination à renforcer la croissance des PME au Sénégal, aux côtés de notre ministre de tutelle Serigne Guèye Diop’’, promet-elle.

Elle s’engage aussi à prendre son bâton de pèlerin pour rencontrer, échanger et travailler avec l’ensemble des acteurs concernés, dans le but de favoriser un environnement stable et propice aux activités économiques. Elle compte travailler en étroite collaboration avec des institutions telles que l’Apix, le Fongip, la Der, l’ANPEJ ainsi que les organismes de formation tels que l’ONFP et le 3FPT pour une prise en charge complète des besoins des PME sénégalaises.

Dans cette fonction, elle compte s’appuyer autour de trois engagements clés. Il s’agit du soutien aux entrepreneurs, de l’amélioration de l’accès aux ressources et de la promotion de l’innovation. Elle confie : ‘’C’est un énorme challenge qu’a aujourd’hui l’ADEPME de contribuer au développement de notre économie. On est dans un gouvernement de rupture qui souhaite amener le Sénégal très loin. C’est dans cette optique, sur la base du Projet du président de la République, que nous comptons mettre en place une stratégie très ambitieuse, mais en cohérence avec les besoins des PME. Surtout de faire en sorte de mettre en place des leviers qui vont nous permettre de produire ce que nous consommons.’’

CHEIKH THIAM – EnQuête.