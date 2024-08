Port du voile à l’Ecole : Les Imams et Prédicateurs soutiennent les propos du PM Ousmane Sonko

La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) a exprimé lundi dans un communiqué son soutien au Premier ministre Ousmane Sonko concernant le débat sur le port du voile dans les écoles établissements du Sénégal

Ce débat a refait surface à la suite des commentaires du Premier ministre lors d’une réception pour les lauréats du concours général le 30 juillet 2024.

Selon la Ligue, la question du port du voile dans les écoles n’est pas nouvelle au Sénégal et avait déjà suscité des controverses en 2011 et 2019.

La LIPS souligne l’importance de traiter ce sujet de manière ouverte et franche pour trouver une solution durable.

Ils louent le courage du Premier ministre Ousmane Sonko pour avoir abordé cette question sensible et appellent à des dispositions permettant d’éviter de futures controverses :

« Il est louable à plusieurs titres que le Premier ministre du Sénégal, par son courage, ait pris sur lui la responsabilité de désamorcer une bombe à retardement qui, sans une action courageuse, aurait pu nous exploser au visage », ont déclaré les imams et Prédicateurs »

Pour cela, « la Ligue manifeste son soutien au Premier ministre et souhaite que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour permettre à notre pays de ne plus revenir sur ce sujet potentiellement divisionniste ».

Entre autres, la Ligue apprécie l’ouverture au dialogue sur les questions religieuses et suggère la création d’une Direction des affaires religieuses et d’un ministère du Culte pour faciliter ces discussions.Ils encourage un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes pour trouver des solutions respectueuses de toutes les perspectives.