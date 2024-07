Pétrole : Les deals de Dangote Oil Refinery avec les États-Unis et le Brésil

Inaugurée en mai 2023, la méga-raffinerie de Dangote continue sa montée en puissance. Après avoir reçu des millions de barils de brut de la part de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), l’usine s’intéresse désormais à l’or noir venu d’ailleurs.

En effet, selon une publication du journal économique américain “Bloomberg”, la raffinerie de la première fortune d’Afrique, recevra une cargaison d’un million de barils de brut Tupi du Brésil, dans la seconde moitié du mois d’août 2024.

Une première pour le Brésil

C’est la toute première fois que le pays latino-américain exporte du pétrole vers le Nigeria.

Bloomberg révèle par ailleurs que l’usine établie à Lekki a « déjà acheté des millions de barils de brut américain ».

5 millions de barils de brut américain achetés début juillet

Le 11 juillet dernier, par exemple, la raffinerie de Dangote s’est offert 5 millions de barils de brut américain. La livraison est prévue pour le mois prochain et en septembre. L’usine compte acheter 24 millions de barils de brut américain sur plus d’un an.