Me Mbaye Gueye traîne le Conseil de l’ordre devant la Cour d’appel: Voici pourquoi

Me Mbaye Guèye ne baisse pas les armes. Ecarté dans la course pour la succession du bâtonnier Me Mamadou Seck prévu le 25 juillet prochain, l’ancien bâtonnier a attaqué la décision du Conseil de l’ordre des avocats.

Selon “Libération” il a saisi la Chambre mixte paritaire de la Cour d’appel qui va se prononcer cette semaine. Cette Chambre, composée d’avocats et de magistrats, est compétente pour statuer sur les décisions du Conseil de l’ordre.

Pour rappel, le Conseil de l’ordre, sous la présidence de l’actuel bâtonnier Me Mamadou Seck, s’était réuni le 25 juin dernier pour se pencher sur les candidatures.

Dans sa délibération, le conseil avait déclaré recevables les candidatures de Mes Samba Bière et Aly Fall. Cependant, elle avait déclaré la candidature de Me Ousseynou Fall irrecevable pour forclusion; et celle de Me Mbaye Guèye irrecevable en application des dispositions de l’article 11 du règlement numéro 05/Cm/UEMOA relatives au caractère non renouvelable du mandat du bâtonnier. Une décision dénoncée par Me Mbaye Guèye qui avait évoqué un «complot ».