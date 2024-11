Campagne électorale: Ousmane Sonko annonce le retrait de la loi d'amnistie et promet...

Le retrait de la loi d’amnistie votée à l’assemblée nationale par la 14e législature avant le départ du président Macky Sall du pouvoir, constituera l’un ou le premier proposition de loi que les futurs députés qui seront issus de la coalition Pastef déposeront, sils obtiennent une majorité confortable, sur la table du président de l’institution précitée.

L’annonce a été faite à Ziguinchor par Ousmane Sonko, leader de la coalition au pouvoir lors du meeting qu’ils y ont organisé vendredi dans le cadre de la campagne pour les élections législatives. L’ancien maire de la capitale du sud a aussi déclaré en réponse à ceux qui soutiennent que lui et le président Diomaye ont profité de l’opportunité la loi d’amnistie pour négocier leur sortie de prison, qu’ils n’ont jamais été demandeurs et que leur position n’a jamais varié. Sonko d’ajouter que la seule et unique réponse qu’ils ont toujours servi aux émissaires envoyés par l’ancien, est que si cette loi visait à élargir de prison les centaines de jeunes injustement incarcérer, qu’ils acceptent excepté les crimes de sang.

Sonko a par ailleurs inviter les militants et sympathisants électeurs d’aller récupérer leurs cartes qui dorment encore dans les sous préfectures et autres lieux de distribution afin de se lever tôt le 17 novembre et voter massivement pour la coalition Pastef.