L’éclatante victoire de Pastef aux dernières élections présidentielle et législative que le Sénégal a connues n’a pas laissé indifférents les acteurs politiques Outre Atlantique. Acteur de premier plan de la scène politique haïtienne, Me René St-Fort, avocat et homme politique de premier rôle, qui a eu à intervenir dans la défense de Ousmane Sonko à l’international, a écrit au président Bassirou Diomaye Faye. Voici en intégralité son message.

Port-au-Prince, le 22 Novembre 2024

SEM Bassirou Diomaye Faye

Président de la République du Sénégal

En son Palais

Excellence,

C’est avec un immense degré de contentement que nous saluons votre dernière victoire, lors des législatives du 17 novembre 2024, attribuant au PASTEF et à votre Gouvernement une majorité incontestable. Cette base étant acquise, elle vous permettra de mener à terme les reformes tant souhaitées en vue de mener le peuple Sénégalais vers les horizons, qui lui permettrons d’améliorer leurs qualités de vie tout en redonnant à cette

jeunesse l’espoir d’un lendemain plus juste, digne de leurs aspirations.

En guise de rappel, le PRN à travers son président Me René St-Fort, avocat du Barreau de Port-au-Prince, s’est assuré de fournir un support sans faille à la bataille qui a conduit à la victoire du PASTEF au sommet de l’Etat aux élections du 24 mars 2024. Cette lutte a été menée depuis 2022, de concert avec le distingué Cabinet de Me Clédor Ciré Ly.

Conscient de la lourde tâche qui vous incombe à titre de Chef d’Etat et à votre Gouvernement dirigé par votre Premier Ministre, Ousmane Sonko, le PRN, vous assure tout son soutien pour que les Réformes Institutionnelles envisagées à travers cette majorité Législative, vous permette de redonner au Sénégal tout son éclat économique, social et culturel, au profit de ce peuple frère.

Vous comprendrez la joie qui nous allume en tant que Parti de Réforme de constater la sincérité avec laquelle votre Gouvernement s’attelle pour faire du Panafricanisme Sénégalais un succès, tout comme celui qui a animé nos Héros ici en Haïti.

Excellence, au nom du PRN et en mon nom personnel, nous vous souhaitons, courage et fermeté dans l’application de ces Réformes et que le tout Divin vous vienne en aide.

Me René St-Fort, BA, Mcrm, LLB

Président du PRN