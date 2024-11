Le tribunal des flagrants délits de Dakar vient de donner son verdict dans le différend opposant l’ancien parlementaire Moustapha Diakhaté au ministère public. L’ancien parlementaire est condamné à 2 mois de prison ferme.

Comme l’avait souhaité le Procureur de la République qui avait requis la prison ferme à l’encontre de l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakkar, lors de la 13eme législature, le tribunal a condamné Moustapha Diakhaté à de la prison ferme.

Placé sous mandat de dépôt le lundi dernier, pour avoir traité les Sénégalais qui ont pour Pastef de “peuple maudit” Moustapha Diakhaté avait été arrêté le 24 Novembre dernier. Et le verdict de ce soir risque les électeurs de Pastef à l’abri de ses insultes jusque fin janvier prochain. Ses avocats, Me El’hadji Dioiuf et Me El’hadji Amadou Sall ont pris un coup dur sur le crane. Mais, ils n’ont pas encore jeté les gants….