Deuil national : Cheikh KANTĖ mobilise malgré le drame…..

Le Président a décrété trois jours de deuil national à cause de l’accident mortel qui a frappé le pays la nuit du Samedi au dimanche à quelques encablures de Kaffrine.

Même ses camarades de parti fustige ce comportement. Omar SOW conseillé spécial du Président se désole « En plein deuil national, le commissaire Cheikh Kantè pour le lancement de la vente de cartes à keur Massar il mobilise et organise un accueil populaire. C’est vraiment terrible et de mauvaise foi. Le responsable politique de l’APR Yeumbeul SUD se demande « Comment voulez vous que le parti marche, alors chaque responsable est intéressé que par son propre image et non le parti »

« Cheikh Kantè si tu veux un accueil populaire vas plutôt à Fatick. Que Dieu sauve le Président Macky SALL des mains de ses démons, politiciens de carrière, arrivistes. Que Dieu sauve notre parti APR conclut Omar Sow conseiller spécial du président“.