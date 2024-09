NAIROBI, 27 sept (Reuters) – Les obligations souveraines en dollars du Sénégal ont chuté vendredi après qu’un audit gouvernemental a révélé des chiffres de dette et de déficit plus importants que ceux rapportés par l’administration précédente, selon les données de Tradeweb.

Le président récemment élu Bassirou Diomaye Faye, qui a ordonné l’audit, a blâmé le gouvernement précédent pour avoir publié de faux chiffres, mais cela a souligné la tâche ardue qui attend la nation ouest-africaine déjà aux prises avec une croissance économique plus lente.

“L’annonce semble être un événement négatif pour le crédit”, a déclaré Evghenia Sleptsova, économiste senior des marchés émergents chez le cabinet de conseil Oxford Economics.

Les obligations en dollars ont chuté de plus de 2 cents en début de séance avant de retracer les pertes pour s’établir à environ 1,3 cents de moins entre 73,01 et 85,52 cents pour un dollar à 12h00 GMT.

Le Fonds monétaire international, qui a un programme de sauvetage de 1,9 milliard de dollars avec le Sénégal, a déclaré que le gouvernement avait partagé les résultats initiaux de l’audit et qu’il travaillait avec eux pour déterminer les prochaines étapes appropriées.

L’audit a montré un déficit de plus de 10% à la fin de 2023, contrairement aux environ 5% rapportés par le gouvernement précédent, a déclaré le ministre de l’Économie Abdourahmane Sarr jeudi soir.

La dette publique, quant à elle, s’élevait en moyenne à 76,3% du PIB, selon l’audit, contre 65,9% précédemment rapportés, en raison de déficits publics plus élevés que publiés.

Sarr a déclaré que ces chiffres préoccupants, et la crainte d’enfreindre les règles du FMI, ont empêché le gouvernement de demander l’argent du FMI qui aurait pu être déboursé en juillet.

Abdoulaye Ndiaye, professeur de macroéconomie et de finances publiques à la Stern School of Business de l’Université de New York, a déclaré que l’audit, sans précédent au Sénégal, soulignait la nécessité de “choix courageux”.

“Les résultats sont troublants, et une enquête juridique approfondie est nécessaire”, a-t-il déclaré.

Le FMI avait déjà revu à la baisse les prévisions de croissance du Sénégal pour cette année et avait averti d’un déficit budgétaire plus important en raison de la faible croissance des revenus.

Plus tôt ce mois-ci, Faye a convoqué des élections législatives anticipées, prévues pour le 17 novembre, pour tenter de sortir de l’impasse sur un nouveau budget et les efforts pour réduire le gaspillage gouvernemental.

Néanmoins, la production pétrolière naissante, qui a débuté en juin, et la production de gaz attendue d’ici la fin de l’année, pourraient stimuler les finances publiques.

Source : Thompson / Reuters