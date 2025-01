« Mon ambition est de réaliser cette infrastructure sportive au profit … », Djibril Sonko sur la réhabilitation du Stade Jules-François Bocandé de Nema

La rénovation du stade Jules-François Bertrand Bocandé de Ziguinchor et son aménagement en un stade multidisciplinaire conforme aux normes ont été parmi les 12 projets majeurs de la commune de Ziguinchor, initiés en 2023 par l’ancien maire et actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Djibril Sonko, le maire de Ziguinchor, a exprimé son opinion sur cette réhabilitation qui n’a pas changé depuis son annonce il y a deux ans : « Le stade Jules-François Bocandé a demandé des études afin de réaliser des plans concernant la mise en place d’une pelouse sur le terrain de football, la reconstruction des tribunes et la construction du terrain de basket. L’objectif initial pour le terrain de basket était de ne construire que des tribunes. J’ai demandé à l’architecte de créer une salle fermée afin que nous puissions installer un tapis sur le parquet afin que la jeunesse de Ziguinchor puisse pratiquer le basket dans des conditions optimales », a-t-il noté lors d’un point de presse.

Il ajoute : « L’architecte prévoit de revoir les plans qu’il avait élaborés et il est engagé dans cette tâche, ce qui explique pourquoi le réaménagement et la réhabilitation du stade Jules-François Bocandé sont actuellement bloqués. Après avoir terminé tout cela, nous procéderons au réaménagement et à la réhabilitation du stade afin de pouvoir lancer le marché. Mon ambition est de réaliser cette infrastructure sportive au profit de la jeunesse de la ville de Ziguinchor. »