Scandale à la CRSE : Le procureur financier accélère l'enquête sur les flux suspects de ...

Mor Gueye, Directeur Général des entreprises Sen Setal et Web Com, a été arrêté à Mbour par la Section de Recherche (SR) de la gendarmerie, puis transféré à Dakar pour être présenté devant le Pool Judiciaire Financier. Selon les informations, plus de 300 millions de francs CFA ont transité par son compte bancaire à la BGFI Bank de Mbour dans des conditions suspectes.

Hier, Tabaski Ngom, l’ancienne Administratrice Commissaire Principal (ACP) de la CRSE, a été convoquée et entendue dans le cadre de l’enquête. Elle se présente comme une victime dans cette affaire et a été placée en garde à vue pour éclaircir son rôle. Toutefois, des éléments de la procédure préliminaire de la CRSE avant le dépôt de sa plainte suscitent des interrogations et soulèvent des questions sur la gestion interne du dossier. Face à ces révélations, le procureur financier a ordonné la convocation de toutes les personnes citées dans le dossier afin de poursuivre l’enquête de manière exhaustive et transparente. Des interrogations subsistent quant à l’implication d’autres acteurs du secteur, et la justice semble déterminée à faire toute la lumière sur ces malversations présumées.