Farba Ngom : un symbole de démesure et d'impunité dans la sphère politique sénégalaise

Farba Ngom, un griot devenu une figure incontournable du cercle rapproché de l’ex-président Macky Sall, est aujourd’hui sous le feu des projecteurs pour des révélations troublantes. Dans un entretien exclusif accordé à Kewoulo TV, Gorgui Ndoye, entrepreneur sénégalais, a livré des accusations d’une gravité inouïe. Détournement de fonds publics, trafic de drogue, blanchiment d’argent : les pratiques décrites dépeignent un système de corruption institutionnalisée où Farba Ngom serait un acteur clé.

Selon Ndoye, leur rencontre au célèbre King Fat Palace hôtel , initialement organisée pour discuter d’un marché de fabrication de T-shirts destinés aux campagnes électorales, a pris une tournure inquiétante. Farba Ngom aurait sorti une mystérieuse poudre blanche lors de cette réunion, laissant entendre son implication dans un réseau de trafic de drogue. Ce geste, loin d’être isolé, s’inscrirait dans un schéma plus vaste d’activités criminelles visant à asseoir son pouvoir et son influence. Ndoye affirme également que Farba Ngom posséderait une chambre secrète remplie de liasses de billets de banque, signe d’un enrichissement qu’il qualifie d’obscène et illicite. Cet argent, selon lui, serait le fruit de pratiques de détournement des fonds publics et de blanchiment d’argent, des accusations qui, si elles sont confirmées, témoigneraient d’une exploitation éhontée des ressources du peuple sénégalais. Ce pendant l’aspect le plus troublant des révélations réside dans l’étendue des privilèges que Farba Ngom aurait revendiqués. Il aurait affirmé pouvoir offrir des passeports diplomatiques à ses proches et partenaires, tout en manipulant des institutions clés de l’État, y compris la justice. Ndoye rapporte que Farba aurait déclaré, avec un cynisme glaçant, que le procureur de la République en poste en 2017 était sous son influence directe. Ce dernier aurait même été ravitaillé dans ses affaires douteuses par Farba lui-même. De plus, Farba Ngom aurait affirmé que les “colis” marqués à son nom jouissaient d’une immunité totale, les forces de l’ordre étant explicitement instruites de ne pas les inspecter. Une telle déclaration, si elle est fondée, met en lumière un système de corruption si profondément enraciné qu’il menace les fondements mêmes de l’État de droit. Ces révélations ne se limitent pas à la personne de Farba Ngom. Elles révèlent un malaise systémique où une élite, protégée par ses relations et son accès au pouvoir, profite des ressources publiques sans rendre de comptes. Le silence des autorités sénégalaises face à ces accusations ne fait qu’accentuer le sentiment d’impunité qui gangrène le pays. Plus largement, ce scandale soulève des questions essentielles sur la gouvernance et l’éthique en Afrique, attirant l’attention de la communauté internationale sur les pratiques des élites africaines. Jusqu’à quand les institutions censées protéger le peuple sénégalais continueront elles à couvrir de tels abus ? Ce dossier explosif exige une enquête approfondie et transparente, non seulement pour restaurer la confiance dans les institutions sénégalaises, mais aussi pour rappeler que personne, pas même les figures les plus proches du pouvoir, n’est au-dessus de la loi.