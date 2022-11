Les députés ont examiné avant-hier, samedi 19 novembre 2022, jusque tard dans la soirée, le projet de budget du ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique.

Le ministre Moussa Bocar Thiam, qui a défendu ce projet, en présence de ses collaborateurs, sous la présidence de Malick Diop, le 3e vice-président de l’assemblée nationale, a vu son département doté de plus de 113 milliards de francs CFA. “Pour l’exercice 2023, le projet de budget du ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique s’élève à 113331136685 FCFA en autorisations d’engagement et à 34189116685 FCFA en crédit de Paiement “, lit-on dans le rapport de la commission relative à l’examen de ce projet de budget 2023 adopté par les élus du peuple, dont une copie est parvenue au journal sud quotidien.

Ce budget s’articule autour de 4 programmes. Il s’agit du programme “pilotage, coordination et gestion d’administration “, dont les crédits sont arrêtés à 593381837 FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement.

En ce qui concerne le programme ” développement et encadrement du secteur de la communication “, les crédits alloués sont estimés à 14319234028 FCFA en autorisation d’engagement et en crédit de paiement.

Pour ce qui est du programme ” Économie numérique “, les crédits sont évalués à 98102175651 FCFA en autorisation d’engagement et 12960155651 FCFA en crédits de paiement.

Enfin; s’agissant du “Secteur postal”, au titre de l’année 2023, les crédits alloués à ce programme sont estimés à 6316345169 FCFA en autorisation d’engagement et en crédits de paiement