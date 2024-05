Contribution : Pauvre travailleur sénégalais (Par Alioune Badara Badji)

Le droit du travail a été conçu pour protéger la partie la plus faible au contrat, en l’occurrence le salarié. C’est pourquoi, on dit qu’il est un droit protecteur.Par ailleurs, pour son effectivité, il a été inventé l’inspection du travail à travers la convention n° 81 de l’OIT ratifiée par le Sénégal. Une convention qui exige des autorités de mettre à la disposition des inspections les moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit des moyens juridiques, financiers, matériels et humains.

Toutefois, force est de constater qu’au Sénégal, l’inspection du travail n’a pas assez de moyens pour assurer sa mission principale qui est de veiller sur l’effectivité du droit du travail. Par exemple, le nombre total d’inspecteurs du travail précisé dans le rapport des statistiques de 2022 est de 36 dont les 16 servent à Dakar et 9 régions avec un seul inspecteur. Or, outre le travail de contrôle que l’inspection doit effectuer dans les entreprises et établissements.

Dr en droit du travail Alioune Badara Badji