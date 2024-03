Contribution: Ne vous trompez pas d’angle d’attaque ( Par Alassane Salla)

Félicitation au peuple sénégalais, d’ici et de la diaspora.

Félicitation à (OS) pour reprendre Monsieur Mansour Cissé journaliste chroniqueur. Lui (O.S) qui nous offert la voie et l’occasion d’être encore plus mature. Même les faibles d’esprit d’antan qui étaient les cibles faciles des politiciens du temps d’Abdou Diouf et cie, d’Abdoulaye Wade et cie et de Macky Sall et cie sont devenues en espace de 7 ans (2017,2023) seulement des gens plus matures et plus responsables, jeunes et adultes, hommes et femmes, et même vieux et viellards. Cet éveil des consciences n’a pas de prix.

Nos Hommages donc à (O.S) avec un grand H. l’Homme de la culture de l’intérêt général.

Vœux et Prières pour Monsieur le Président Diomaye Diakhar Faye que je vais appeler affectueusement le Président DDF.

Rien, la bonne foi et la bonne volonté appelle l’aide de Dieu. Que Dieu vous accompagne avec les versets 1 à 5 du sourate 48 Al Fathi, je cite : Innaa Fatahnaa Laka Fathane Moubiine, Wa Yann Souraka Lahou Nassrane Anziizane…….

Et le peuple qui vous a élu, sera aussi celui qui vous accompagnera (SPD).

Je lance un appel à tous ces milliers de marabouts de tous bords qui priaient et faisaient des sacrifices pour (O.S) de se remobiliser pour également refairent des prières et des sacrifices pour qu’aucun ‘baatine’ de ‘deudeullé’ n’intervient entre (O.S) et le PR (DDF), ni entre leurs familles respectives par le sang, ni entre leurs proches par le sens et j’y insiste avec sérieux. Cheikh Bara Ndiaye refait ta coalition de ‘Niane’ pour qu’aucun ‘baatine’ ‘deudeullé’ ou pas n’intervient entre eux deux.

Je connais les capacités de nuisances des adversaires et même de certains qui sont des ennemis. Suivez mon regards : maitre e h d et m d pour ne citer que ces deux-là, ils ne leur restent que des œuvres de ‘baatine’ et plus particulièrement de ‘deudellé’ entre les deux pour polluer l’œuvre. Et vous qui êtes marabouts vous savez mieux que moi que le ‘deudellé’ existe bel et bien.

Et ceci n’étais qu’une introduction, venons-en maintenant sur le sujet :

-Ne vous tromper pas d’angle d’attaque-

Bien sûr que vous aviez des partisans dans yewwi askanbi qui vous ont suivi sur Diomaye 2024.

Bien sûr que des coalitions, partis politiques et mouvements ont rallié pour la phase finale.

Mais sachez que tous ensemble n’ont rien apporté de plus, n’ont rien ajouté sinon leurs statuts juridiques et leurs rhétoriques. Mais c’est le peuple d’ici et de la diaspora sans passer par eux et sans se soucier d’eux qui vous ont directement plébiscité.

Ce peuple qui souffrait pendant 12 ans de la culture de l’injustice que distribuait le régime de Macky Sall et cie.

Très tôt déçu de :

La patrie avant le parti pour se retrouver devant le fait accompli non seulement le renforcement du parti avant la patrie mais également de la famille avant le parti et la patrie.

Très tôt déçu de :

La rupture pour se retrouver devant le fait accompli de l’approfondissement des pratiques de ruses à la place et lieu de l’Intelligence, de la manipulation à la place et lieu du Mérite , de moi-même, ma famille, mes proches avant tout, à la place et lieu de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.

Très tôt déçu de :

Gestion sobre et vertueuse pour se retrouver devant le fait accompli de : hop le départ, pléthore de ministres, ensuite des institutions taillées sur mesures pour caser des alliés et des mécontents du benno pour entretenir le clientélisme, poussé jusqu’à ensuite distribuer des postes de ministres conseillers sans limites eux-mêmes ne savaient plus le nombre exacte. Et distribuer à des gens, les plus moins exemplaires du Sénégal au détriment par exemple de Monsieur Momar Samb (un baroudeur de l’avancée démocratique qui à portée leur lutte en 2011 sur ses épaule en étant au four et au moulin mais qui a été laisser au frigo pendant 12 ans parce qu’ils n’aiment pas ces genres d’hommes intègrent et vertueux + les montagnes de scandales placées sous coude et j’en passe.

Et c’est ce peuple qui est témoin de toutes les formes d’injustices et d’impostures que Macky Sall servait et sévissait envers toutes personnes qui a une certaine légitimité quelques parts. Quel que soit le secteur et le domaine et plus encore envers deux personnalités qui le gênaient particulièrement et qui en fin de compte ont révélé sa nature de méchanceté, ce sont : Serigne Moustapha SY le Responsable Morale des Moustarchidine. Macky a tenté mille choses contre lui. Les plus méchants les uns et les autres mais personne n’était au courant parce que lui, il ne médiatise pas ses mésaventures. Et (O.S) parce tout simplement les gens le portent sur le cœur. Il sévissait contre lui, de façon si flagrante, sans gants et sans scrupules.

Ce peuple las de tous cela, ruminait sa colère et sa vengeance. Ce qu’il a déversée, en vous donnant 2.434.751 voix + les 15.172 de C.T.Diéye + les 3.206 de H.sy en total 2.453.129 voix avec ‘yènné’ et colère.

Tout ce qu’on vous demande c’est de ne pas refroidir cet élan en donnant des postes et des positions à toutes ces personnes qui sont aujourd’hui à vos côtés, alors que du temps de Diouf et cie, de Wade et cie, de Sall et cie, ils étaient les plus zélés à défendre, soutenir et expliqué le clientélisme d’Abdou diouf et cie, de la Mafia d’état d’Abdoulaye Wade et cie, de la méchanceté et de l’absence de noblesse de Macky Sall et cie, il n’y a pas longtemps. je veux citer :

Habib Sy, Aïda Mboth, Guirassy, Aminata touré etc… ce qu’on a retenue d’eux c’est leur zèle quand ils étaient aux commandes par contre les moins zélées de ces régimes comme Matar Cissé, Thierno Alassane Sall, Marie Teuw Niane etc… peuvent entrer.

Vous connaissez très bien ceux qui étaient les zélés et nous n’en voulons pas d’eux , ne vous tromper pas d’angle d’attaque.

Par ailleurs un appel également à ces zélés d’hier des régimes précédents, mêmes si le Président (D.D.F) vous pressentent pour un poste, vous-mêmes refuser ce poste pour montrer que maintenant vous œuvrer pour l’intérêt général sans en attendre rien en retour et vous pouvez le faire et vous devez le faire car (O.S) le maitre d’œuvre de cette merveilleuse victoire l’a fait.

Si vous faite le contraire, vous vous tromper d’angle d’attaque.

Pour terminer je fais deux (2) propositions :

Compte tenu que c’est l’assemblée nationale fort de sa légalité qui a offert à Macky Sall cie (sa complicité pour orchestrer une amnistie que personne ne veut sinon eux-mêmes, car ils savent ce qu’ils ont fait et ce qui les attend si la justice fait son travail) contre toute légitimité. Et compte tenu que la légalité et au service de la légitimité et que la légitimité suprême est le référendum. Je propose alors qu’un referendum se tient au mois de juin ou juillet pour interroger les sénégalais si oui ou non à l’annulation de cet amnistie que des coupables ont orchestré pour ce tirer d’affaire.

Et à l’occasion aussi interroger les sénégalais s’ils sont d’accord oui ou non que des éléctions présidentielles anticipées qui serons tenue au mois de février 2025 pour rétablir qui de droit au perchoir. Si on sait que ce sont les manipulations de Macky Sall et cie qui ont empêché cela a la date échu.

On peut le rétablir de cette façon en leur montrant que vous n’avez fait que retarder cela d’un an. Car (O.S) mérite vraiment cela en guise de ‘Délloo djoukeul’.

Voilà mes deux (2) propositions, faites en un débat national sur les plateaux et on pourra voir s’il y a lieu de le faire ou non.

Tout ce que je sais, c’est que :

A Bonne foi, Bonne foi égale !

A Bonne volonté, Bonne Volonté égale !

M. Alassane Salla

Demeurant à Fann hock tél : 768520745

Email : [email protected]