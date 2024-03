L’avocat sénégalais et ministre de la communication du président Macky Sall a décidé de ne pas trahir à sa réputation de “fauteur de trouble.” Hier, à l’occasion de la tournée d’Amadou Ba, le candidat de Benno à la présidentielle, dans son fief, Moussa Bocar Thiam, le maire, décidé de rassembler ses administrés sur une place publique de Ourossogui. Et, il n’est pas passé par quatre chemins pour menacer de ses foudres tous les commerçants étrangers comme les ouvriers qui travaillent et gagnent leur vie dans les marchés de Ourossogui.

Le maire de Ourossogui, dans le nord du Sénégal, a décidé de punir tous ceux qui seraient tentés de voter pour quelqu’un d’autre que le candidat de la mouvance présidentielle à l’élection du 24 mars prochain. “Vous n’avez pas le droit de voter pour quelqu’un d’autre que pour Amadou Ba. Vous, les commerçants et les ouvriers, qui avez décidé de voter contre Amadou Ba, sachez que vous n’avez pas ce droit. Si vous le faites le dimanche, le lundi je le saurai. J’ai ouvert mes yeux et je vous observe, je saurai ceux qui auront voté ou pas. Alors, que chacun assume ses responsabilités. Si vous votez contre Amadou Ba, ce sera contre moi.” A fait savoir l’impétueux maire de la ville.

Pour Moussa Bocar Thiam, «si des gens qui viennent de Touba, de Tivaouane, de Thiès et de Dakar, pour gagner leur vie dans sa ville, votent contre le parti au pouvoir, c’est qu’ils ne veulent pas du développement et de la paix de Ourossogui. Pour lever tout équivoque, Moussa Bocar Thiam a fait savoir qu’il s’adressait aux Ouolofs qui viennent d’ailleurs. Peu importe que ce soit l’élection présidentielle ou législative et qui va les gagner, Moussa Bocar Thiam a fait savoir que, «à la fin du scrutin, c’est (lui qui restera) toujours le maire de la ville de Ourossogui. »

Pour l’ancien porte-parole du Parti Socialiste passé seul chez Macky Sall, «l’intérêt de la ville de Ourossogui» ne se trouve que dans le vote en faveur de Amadou Ba. “Si vous votez pour l’opposition, vous voterez contre moi. Contre Moussa Bocar Thiam et vous devez assumer votre choix. Je ne veux pas que vous votiez pour moi aux locales et votiez pour les autres pendant les autres élections. Parce que si vous avez un maire, qui est à la fois ministre dans le gouvernement, tout le monde doit le soutenir à 100%. Que je vous appelle ou pas, vous devez rendre à Ourossogui la pièce de sa monnaie ; parce que tout ce que vous avez obtenu vous l’avez eu chez nous.” Sans commentaire…

Pour rappel, en novembre 2018, ce ministre de Macky Sall avait agressé physiquement un journaliste de Kéwoulo au motif que ce dernier s’était rendu dans sa ville san son autorisation et avait commis le péché de tendre son micro et sa caméra à ses opposants. Le caméraman Fallou Dione avait alors porté plainte pour agression contre le ministre et ses voyous de garde du corps. Et la plainte déposée à la gendarmerie locale a été perdue entre les bureaux du commandant de la gendarmerie, le parquet et salles d’audience. Moussa Bocar Thiam n’ayant jamais répondu de cette agression.