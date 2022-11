Les poulains de Aliou Cissé qui entrent en lice demain lundi face aux redoutables « Oranje » des Pays-Bas ne seront pas seuls au stade. Karim Wade qui vit en exil depuis quelques années au Qatar a exprimé, à travers un twitt, tout son soutien aux Lions.

« Merci au Qatar pour organiser cette superbe Coupe du Monde. À quelques heures du match Sénégal-Pays-Bas, je souhaite plein succès à nos valeureux Lions », écrit l’ancien ministre des Transports et non moins fils de l’ancien président sénégalais, Me Abdoulaye Wade. Avant de poursuivre : « Je serai à leurs côtés au stade Al Thumama pour les soutenir et les encourager ».