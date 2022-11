Initiée dans l’UEMOA dans les années 1980, la mobilisation de l’épargne nationale ( à travers les mutuelles, coopératives d’épargne, caisses villageoises et d’organisations paysannes) a fini par convaincre les décideurs politiques de la nécessité d’en faire un véritable levier de croissance et de développement endogène. Le développement de ces institutions à un rythme soutenu, a suscité l’intérêt des gouvernements, des partenaires au développement et de la Banque centrale.

Cette croissance a abouti, en 1993, à la mise en place du premier cadre juridique couvrant cette activité dans l’Union, à travers le projet d’appui à la réglementation sur les mutuelles d’épargne et de crédit (Parmec). Le but visé est la protection des ressources des déposants et la sécurisation des transactions.

Depuis, le secteur de la microfinance a connu une forte expansion dans l’espace économique de l’UEMOA et a amélioré ses performances, notamment en termes de mobilisation de ressources et d’octroi de crédit.

Toutefois, cette embellie a été cachée par de nombreuses faiblesses, liées notamment à la gouvernance de ces institutions, la défaillance des systèmes d’information, la gestion peu efficiente des risques, la non-maitrise des mécanismes internes de contrôle et le non respect des dispositions légales et réglementaires.

En réponse à tous ces freins dans ledit secteur, la BCAO s’est résolu à l’assainir par sa modernisation. Et ce processus a démarré depuis 2004, par l’élaboration d’un programme régional d’appui à la finance décentralisée (PRAFIDE), qui a permis à plusieurs institutions de micro-finance d’améliorer leur fonctionnement.

Ainsi, le premier cadre juridique a été révisé en 2007, en vue de renforcer les règles existantes et de mieux prendre en charge les insuffisances relevées. A cet égard, des innovations, visant l’amélioration du fonctionnement, de la supervision au niveau régional ainsi qu’une meilleure protection des déposants, ont été introduites.

Ces innovations se sont traduites par une évolution du montant des dépôts collectées, qui a été multiplié par 4, entre décembre 2007 et décembre 2020, passant de 400 milliards de Francs CFA à 1650 milliards de francs CFA. De même, les crédits accordés ont également été multipliés par 4, pour se situer à 1662 milliards de francs CFA en 2020, contre 377 milliards de francs CFA à fin 2007

Sud quotidien